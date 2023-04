Télécharger une vidéo sur YouTube n’est pas une chose aisée. Mais sur Android, des solutions existent.

En se baladant sur YouTube, il peut arriver de dégoter des vidéos que l’on aimerait télécharger pour pouvoir les regarder à n’importe quel moment, sans avoir à activer le Wi-Fi ou sa 4G. C’est commode dans le cas d’un long voyage en train ou en avion — la connexion ne passe pas toujours ou elle est payante — ou lorsqu’on se trouve dans des zones coupées d’Internet.

Mais, dans ses conditions d’utilisation, YouTube met le holà. Le téléchargement des vidéos n’est pas permis, sauf si la plateforme vous l’autorise, si les ayants droit sont d’accord et si cela se fait dans un cadre permis par la loi. C’est pour cela que Google, la maison mère de YouTube, n’apprécie pas les sites et les applications qui offrent ce genre de fonctionnalité.

Un flou existe sur la portée de ces interdictions, notamment en France, où il existe une disposition favorable au public. Cette exception au droit d’auteur autorise les particuliers à effectuer une copie privée d’une œuvre dans le cadre familial. En guise de compensation, les appareils permettant d’enregistrer une œuvre sont soumis à une taxation.

Cette exception autorise-t-elle pour autant le stream ripping, une pratique qui consiste à utiliser une plateforme pour copier sur son ordinateur ou son téléphone une œuvre culturelle diffusée en streaming ? Le sujet reste discuté. La réponse a plutôt tendance à pencher vers l’affirmative, mais à condition de respecter plusieurs préalables.

Comment enregistrer une vidéo YouTube sur Android ?

Utiliser YouTube Premium pour télécharger des vidéos

Si YouTube se dit contre le téléchargement de son contenu, ça ne concerne que les sites tiers. La plateforme détenue par Google propose même son propre système de téléchargement avec YouTube Premium. Au prix de 11,99 € par mois, il est possible de télécharger de manière illimitée des vidéos sur YouTube. Mais tout doit rester dans l’environnement de Google.

Ouvrez l’application YouTube et de lancer la vidéo que vous souhaitez télécharger. Dans la rangée de fonctions située en dessous de la chaîne, vous trouverez entre « Remixer » et « Extrait », le bouton « Télécharger ». Il suffit d’appuyer dessus pour faire apparaitre une fenêtre qui vous demandera de sélectionner la qualité de téléchargement que vous souhaitez.

Une fois le téléchargement effectué, vous retrouverez la vidéo dans la rubrique Téléchargements de votre bibliothèque.

Télécharger des vidéos YouTube sur Android avec des sites tiers

YouTube Premium est la meilleure solution, mais elle nécessite de débourser quelques euros. En alternative, des sites tiers proposent de faire la même chose, mais gratuitement, et sans dépendre l’application de Google.

Ces espaces sont accessibles depuis son navigateur web, avec une recherche dans Google. Il y a par exemple Freemake, dont le fonctionnement est simple. Après avoir choisi la vidéo à télécharger, il faut cliquer sur le bouton « Partager » et appuyer sur « Copier le lien ». Ensuite, il faut ajouter directement le lien dans le rectangle de saisie. C’est ensuite à vous de choisir le format de téléchargement et d’appuyer sur « OK » lorsque tout est bon.

D’autres sites fonctionnent d’une manière similaire, comme NoTube. Cependant, celui-ci ne parvient pas à télécharger certaines vidéos. Il faudra peut-être passer d’un site à l’autre, selon les limitations rencontrées et les difficultés d’emploi. En outre, certains de ces sites finissent par disparaître — mais ils sont bien souvent remplacés par d’autres.

Télécharger des vidéos YouTube sur Android avec des applications

En alternative, il existe aussi des applications mobiles pour télécharger des vidéos. C’est le cas de Snaptube. Après le téléchargement de l’application et la sélection d’une vidéo, il suffit de cliquer sur le bouton « Partager ». Il faut ensuite trouver l’icône Snaptube, accompagnée du titre « Télécharger ». En cliquant dessus, une fenêtre surgissante apparaitra et vous demandera de choisir si vous voulez télécharger la vidéo en MP3 ou en MP4 et à quelle résolution. Il n’a plus rien à faire par la suite, puisque l’application s’occupera de télécharger le contenu, que vous pourrez retrouver dans vos fichiers.

D’autres applications fonctionnent exactement de la même manière. Par ailleurs, elles permettent de télécharger des vidéos sans passer par YouTube. Pour cela, il suffit de chercher la vidéo qui vous intéresse directement dans le moteur de recherche de ces applications, puis de cliquer sur le bouton « Télécharger ».

Cependant, cette facilité d’emploi se fait aux dépens de la sécurité. Il faut passer par des sites externes pour trouver les fichiers APK de ces applications, car elles sont absentes sur Google Play. C’est un risque à ne pas sous-estimer. Si vous avez un doute sur la manière de faire ou si vous refusez de prendre ce risque — il y a aussi des fichiers vérolés sur le net –, Il vaut mieux s’abstenir et envisager une autre option.

