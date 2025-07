Lecture Zen Résumer l'article

Le prochain essai de vol orbital du Starship de SpaceX devrait avoir lieu d’ici à environ 3 semaines, soit au début du mois d’août 2025. Ce qui arrive après plusieurs ratés subis ces derniers mois par la fusée.

La quatrième sera-t-elle la bonne ? Alors que les trois premiers essais de vol du Starship de SpaceX depuis le début de l’année 2025 se sont soldés par des échecs, Elon Musk persiste : il a annoncé que le prochain vol aura lieu d’ici à environ trois semaines. C’est le 14 juillet, via son réseau X, que le fondateur de SpaceX a dévoilé cette date approximative — ce qui nous emmènerait donc vers la première semaine d’août.

Depuis le premier test orbital en 2023, le Starship, censé être la plus grosse et puissante fusée du monde, en sera donc à son dixième essai. Le contexte n’est pas simple, car les difficultés se multiplient depuis le début de l’année 2025.

Déjà 3 explosions du Starship en 4 mois

En janvier, le booster avait pu être récupéré, mais le deuxième étage a connu une défaillance moteur, ce qui s’est terminé par son auto-destruction vue depuis les îles Turques-et-Caïques.

Starship RUD, explosant en plein vol. // Source : Captures d’écran

En mars, même scénario pour le Starship, avec un deuxième étage désintégré au large des Bahamas. Et en mai, le neuvième vol de la fusée géante mettait de côté la récupération du booster pour se concentrer sur le deuxième étage… qui a raté le déploiement de ses satellites, avant de subir une fuite de carburant et de se disloquer au-dessus de l’océan Indien durant sa ré-entrée atmosphérique.

Malgré ces échecs, l’entreprise n’a pas tout raté sur ces vols : le Super Heavy s’en est bien sorti sur les septième et huitième, et le neuvième fut sa première réutilisation — puisqu’il s’agit du même booster qui avait volé sur le 7. Elon Musk avait même assuré que cet essai avait été riche d’enseignements, et que la séparation entre les deux étages s’était parfaitement déroulée, ce qui était déjà une grande avancée.

Plus dans le détail, ce vol fut l’occasion de tester une manœuvre originale : désactiver un des moteurs pendant la phase de descente pour tester les performances de ceux restants en cas d’imprévu. Également, l’angle du booster pendant la descente était plus élevé, dans l’objectif de réduire la consommation de carburant, mais au prix d’un stress plus important sur les matériaux.

Malgré ces données récupérées, et l’optimisme de son PDG, SpaceX reste quand même sur des échecs partiels (au mieux).

@numerama 🚀 C’est un désastre pour SpaceX. Dans la nuit du 18 au 19 juin 2025, un test de l’étage supérieur avec l’exemplaire « Ship 36 » a mal tourné. Il a explosé, et a endommagé l’unique centre de test de l’entreprise. Les dégâts apparaissent importants et pourraient fortement ralentir le développement de la fusée géante Starship. __ #starship #spaceX #fusée #explosion #elonmusk #numerama #actualité ♬ son original – Numerama – Numerama Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Un dixième vol compliqué dès la préparation

Ce dixième vol ne prévoit pas beaucoup de changements par rapport aux précédents. Le but est de récupérer le Super Heavy, de déployer des simulateurs de charge utile (ici, des faux satellites Starlink), et de faire atterrir le second étage. Un plan ambitieux au vu de la préparation de ce dixième vol, qui a déjà connu des péripéties en juin : le véhicule a explosé pendant des tests au sol au Texas. Ce qui avait causé de gros dégâts sur le site, mais fort heureusement, il n’y avait eu aucune victime.

Explosion au sol. // Source : NASA Watch

Ces difficultés n’empêchent pas l’entreprise d’avancer vite. Ce qu’elle a tout intérêt à faire, puisque le programme Artemis compte sur le véhicule pour l’atterrisseur lunaire HLS. Sans compter les ambitions d’Elon Musk d’aller conquérir Mars d’ici à 2028… ce qui paraît hautement improbable, pour ne pas dire complètement irréaliste !

Le tout dans un contexte où le Congrès américain, ainsi que Donald Trump, semblent hésiter à abandonner le SLS, le lanceur lourd de la Nasa, au profit de SpaceX. Voilà qui aurait du mal à passer si l’entreprise ne montre pas de progrès significatifs prochainement.

