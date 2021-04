Le gouvernement va tester une nouvelle fonction de son application TousAntiCovid, intitulée TousAntiCovid-Carnet, auprès des personnes qui souhaitent voyager entre la métropole et les territoires ultramarins et la Corse. La fonction se rapproche de ce que la Commission européenne recommande, dans la mise en place d'un « pass sanitaire » dans l'Union européenne.

TousAntiCovid-Carnet : voici le nouvel « outil sanitaire » que le gouvernement a décidé de tester, a-t-on appris dans un communiqué envoyé le dimanche 18 avril 2021. Plus d’informations devraient être données au cours d’une conférence de presse organisée le lendemain, le 19 avril.

Qu’est-ce que TousAntiCovid-Carnet ?

Même si les contours sont encore flous à l’heure où nous écrivons ces lignes, il est déjà possible de dégager quelques grandes lignes de ce nouveau projet.

L’objectif de TousAntiCovid-Carnet semble être que chaque utilisateur de l’application TousAntiCovid puisse consigner, à l’intérieur de ce « carnet » virtuel, des informations sur son statut sanitaire.

Selon les premières informations diffusées par le secrétariat d’État chargé de la transition numérique et des Communications électroniques, il pourrait contenir :

« Une preuve de test négatif ou positif certifiée », dans un premier temps ;

», dans un premier temps ; « Une attestation certifiée de vaccination », dans un futur proche.

Quel est l’objectif recherché ?

« À court terme, cette nouvelle fonctionnalité de l’application TousAntiCovid permettra notamment de faciliter les déplacements entre la métropole et les territoires ultramarins et la Corse, puis avec les autres pays de l’Union européenne », écrit le gouvernement dans son communiqué.

L’utilisation du mot « faciliter » laisse entendre que cette fonction n’aura clairement pas, pour l’instant du moins, vocation à être l’unique manière de se déplacer hors du territoire métropolitain.

Quand les tests de TousAntiCovid-Carnet vont-ils commencer, et dans quelles conditions ?

« La France s’engage dès maintenant dans l’expérimentation de la fonction « Carnet » de TousAntiCovid », a souligné le communiqué officiel. Ces tests auront lieu d’abord « lors des vols à destination de la Corse et des Outre-mer » à partir de la métropole. À la date du 19 avril, l’option n’était pas encore ajoutée à TousAntiCovid lorsque Numerama a ouvert l’application.

« Ces expérimentations permettront à la fois de tester la technologie et de définir la meilleure utilisation par les passagers et le personnel en charge de la vérification de ces certificats », précise le ministère.

C’est quoi TousAntiCovid, déjà ?

TousAntiCovid est une application anciennement nommée StopCovid, qui est censée aider à retracer plus facilement la propagation de la maladie Covid-19 à travers la population française. Elle a été téléchargée 14,76 millions de fois à la date du 19 avril 2021, ce qui correspond à un adulte sur trois en France.

Dans la théorie, TousAntiCovid est censée enregistrer un contact entre deux personnes (grâce au Bluetooth de leur smartphone) pour pouvoir ensuite prévenir l’une d’entre elles si l’autre est positive au coronavirus. Dans les faits, c’est plus compliqué.

Le nombre de téléchargements de TousAntiCovid est grand, mais il ne signifie pas grand-chose, car on ne sait pas combien d’utilisateurs activent quotidiennement l’application. On sait, en revanche, que TousAntiCovid a déjà envoyé 171 000 notifications à des utilisateurs potentiellement cas contact en neuf mois, pour 275 000 personnes qui se sont déclarées positives dans l’app. Cela représente donc moins d’une notification envoyée par personne qui s’est déclarée positive.

Comment seront stockées les informations dans TousAntiCovid-Carnet ?

C’est l’une des questions qu’il reste à poser au ministère lors de sa conférence de presse de lundi. Dans le premier communiqué, on parle de stockage de ces informations « sous forme numérique (dans l’application) et de manière sécurisée », sans plus de détails.

Le résultat d’un test (positif ou négatif) sera-t-il uniquement stocké de manière locale, sur le téléphone de l’utilisateur ou l’utilisatrice ?

Vers le « pass sanitaire » ou « certificat vert » européen ?

Cela fait des mois qu’Emmanuel Macron mentionne la possibilité de lancer un pass sanitaire. En février, il soulevait plutôt l’idée d’utiliser ce pass pour enregistrer les passages des utilisateurs ou utilisatrices dans des lieux publics, pourquoi pas à l’aide de QR Code à scanner — un système qui semble avoir été finalement mis de côté pour l’instant dans la stratégie de l’exécutif.

Le président tenait à l’époque à différencier le « pass sanitaire » du « passeport vaccinal », qui aurait potentiellement conditionné l’accès à certains lieux publics à une vaccination. « Si on arrive à un moment dans le printemps à rouvrir ces lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination alors même que nous n’aurions pas ouvert la vaccination aux plus jeunes d’entre nous », avait-il dit.

Avec TousAntiCovid-Carnet, le gouvernement ne semble pas parler, pour l’instant, de lieux publics, mais bien de déplacements sur le territoire, et en dehors. Il mentionne par exemple qu’à moyen terme, cette « nouvelle fonctionnalité de l’application TousAntiCovid » permettra de faciliter les déplacements « avec les autres pays de l’Union européenne ».

Cela semble cohérent avec la proposition récente de la Commission européenne, qui souhaite instaurer un passeport vert au sein de l’Union européenne. Ce « certificat vert », coté d’un QR Code, permettra de « justifier d’une vaccination contre le Covid-19 ou d’un test PCR négatif ou, également, d’une immunité à la suite d’une infection », précise le site vie-publique.fr. Le certificat proposé par la Commission pourrait être présentable sur papier ou dans un smartphone.

Une app obligatoire ?

Il semble probable que TousAntiCovid-Carnet ne soit jamais la seule solution obligatoire pour voyager, que ce soit à court, moyen ou long terme. En effet, tout le monde ne dispose pas de smartphone (77 % des Français en avaient un, d’après une étude de 2019) ; il serait donc impossible qu’une attestation numérique devienne un jour la seule manière de se déplacer hors du territoire.

C’est d’ailleurs ce que suggère la Commission européenne avec sa proposition de certificat vert, précisant qu’il « pourra être contenu dans un smartphone ou sur un document papier ».

