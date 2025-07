Lecture Zen Résumer l'article

Le programme Artémis se poursuit avec la sélection des instruments scientifiques qui seront à bord du véhicule chargé de transporter des astronautes sur le sol lunaire.

Aujourd’hui, parler du programme Artémis revient surtout à évoquer des coupes budgétaires, des menaces d’annulations ou des échecs techniques. Et pourtant, le programme lunaire des États-Unis est toujours bien d’actualité et la Nasa a même dévoilé le 10 juillet 2025 quels instruments accompagneront le futur véhicule qui devrait parcourir notre satellite.

Ce véhicule est une sorte de jeep, baptisée LTV (Lunar Terrain Vehicle), censée être pilotée directement par de futurs astronautes. Son arrivée sur la Lune n’est pas certaine, loin de là, puisqu’elle est prévue pour la mission Artemis 5, dont la conception est encore lointaine. Cependant, la Nasa place de grands espoirs dessus.

« Le meilleur de l’exploration humaine et robotique »

Durant les missions du programme Apollo, les astronautes s’étaient déjà déplacés à bord de véhicules, notamment le LRV (Lunar Roving Vehicle) lors des missions Apollo 15, 16 et 17, qui avait parcouru quelques dizaines de kilomètres. Toutefois, l’exploration avait été alors limitée pour des questions de sécurité : il fallait qu’en cas de panne, les astronautes puissent revenir à pied.

Avec ce futur LTV, l’objectif est d’aller un peu plus loin, ce qui passe notamment par tout un attirail scientifique à bord. L’administratrice en charge de la Direction des missions scientifiques à la Nasa, Nicky Fox, parle d’un véhicule qui « transportera l’humanité plus loin qu’elle n’est jamais allée. (…) En combinant le meilleur de l’exploration humaine et robotique, les instruments sélectionnés pour le LTV feront des découvertes qui nous informeront sur notre plus proche voisine. »

Sites d’atterrissage potentiels au Pôle Sud lunaire. // Source : Nasa

Le premier de ces instruments sera un spectromètre, nommé AIRES (Artemis Infrared Reflectance and Emission Spectrometer), chargé d’identifier les éléments volatils qui s’évaporent à la surface de la Lune comme l’eau, l’ammoniac ou le dioxyde de carbone.

Le Lunar Microwave Active-Passive Spectrometer, ou L-MAPS, sera un spectromètre doublé d’un radar capable de pénétrer sous la surface afin de trouver de la glace. Son rôle sera d’analyser les différences de températures, de densité et de structures jusqu’à 40 mètres en sous-sol.

Des conditions extrêmes à supporter sur la Lune

En plus, l’agence américaine a aussi annoncé un autre instrument destiné à aller sur la Lune, mais pas à bord du véhicule : UCIS-Moon. En version longue, ce Ultra-Compact Imaging Spectrometer for the Moon sera un spectromètre destiné à être placé en orbite, pour observer avec un plus grand angle les mesures prises au sol par le LTV. L’idée sera de mieux comprendre comment les éléments volatils sont distribués sur la Lune, comment ils sont influencés par l’activité humaine au sol, et quelles sont les zones les plus intéressantes pour des prélèvements d’échantillons.

Survol de la Lune par Orion, vue d’artiste. // Source : Capture d’écran YouTube ESA

Avec tout cela en tête, le développement du LTV se poursuit. Actuellement, trois entreprises travaillent sur le design en prenant en compte les exigences de la Nasa. Dans les rangs, Intuitive Machines (déjà responsable de deux missions lunaires en partie ratées !), mais aussi Lunar Outpost et Venturi Astrolab. Chaque concurrent est chargé de concevoir un véhicule aux pneus solides, capable de résister aux températures extrêmes et aux terrains accidentés. Le tout en espérant que les soubresauts politiques ne viennent pas enterrer définitivement le concept.

