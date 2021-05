Il est possible de récupérer sur Internet, via l'Assurance Maladie, une copie de son attestation de vaccination sous format PDF. Pratique, si vous l'égarez ou si on ne vous l'avait pas remise le jour J. Il est aussi possible de l'intégrer à l'application TousAntiCovid.

Si vous avez pu vous faire vacciner au moins une première fois contre le Covid-19, vous avez pu remarquer que l’on vous remet après l’injection un document décrivant les informations qui ont été transmises à l’Assurance Maladie, à des fins de suivi, ainsi qu’une attestation administrative de vaccination. Ce papier montre en particulier deux codes QR, dont l’un peut être intégré à TousAntiCovid.

Comment récupérer son attestation de vaccination

Sachez que ces codes peuvent être récupérés en ligne, en vous rendant sur l’espace dédié « Attestation de vaccination à la Covid-19 » proposé par l’Assurance Maladie. Il vous suffit de vous connecter avec France Connect avec vos codes habituels (par exemple, votre identifiant et mot de passe du site des impôts) et vous aurez immédiatement accès à un document PDF semblable au papier que l’on vous remet.

Cette démarche en ligne était attendue. En avril, on apprenait le lancement à venir d’un portail permettant d’obtenir des résultats de tests Covid « certifiés » pour qu’ils puissent être imprimés ou intégrés à l’application TousAntiCovid. Ces attestations vont permettre en outre de préparer la mise en place du pass sanitaire afin de faciliter l’accès à certains lieux ouverts au public et les voyages en Europe.

Le document inclut votre identité (prénom et nom), votre date de naissance, le vaccin qui a été utilisé pour vous préserver du coronavirus, l’état de la vaccination (première ou seconde injection), la date de la dernière piqûre et votre statut (en cours ou terminée). Par ailleurs, deux codes QR (dont un est un 2D-Doc qui s’appuie sur le code Datamatrix), dont l’un sert à inclure ce PDF dans l’application TousAntiCovid.

La mise en place de cet espace est très pratique si par mégarde vous égarez la feuille ou si elle ne vous a pas été remise lors de votre passage à l’hôpital ou dans un centre. Vous n’avez évidemment pas l’obligation d’inclure le code QR dans l’application TousAntiCovid. Libre à vous de privilégier la feuille de papier, d’en imprimer divers exemplaires, ou bien de vous servir du PDF en le stockant dans le smartphone.

Attention : ce document est strictement personnel et il contient des données sensibles, du fait de sa nature médicale. Il est impératif de ne pas le partager sur les réseaux sociaux, y compris l’un ou l’autre code QR, afin d’éviter qu’un tiers n’en récupère le contenu. En effet, il est très facile de scanner un code QR. Si vous voulez parler de votre vaccination, faites-le sans montrer ce type de document.

Comment intégrer votre attestation de vaccination à TousAntiCovid

Si vous voulez insérer le code QR dans l’application TousAntiCovid, il vous suffit de scanner le code avec elle.

Lancez-la et rendez-vous à la rubrique « Attestation & Carnet »,

Optez pour « Mon carnet »,

Choisissez « Ajouter un certificat de vaccination » si on vous laisse le choix,

Et ensuite demander à scanner le QR Code.

Pointez ensuite le carré à l’écran vers le visuel et le tour est joué.

