Vous ne resterez pas longtemps orphelin de productions Marvel, après Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Voici les films et séries qui vous attendent en 2022.

Doctor Strange 2 est en salles depuis le 2 mai 2022. On peut déjà postuler que le retour de Benedict Cumberbatch est une évidence lors d’une prochaine aventure du magicien, mais, dans l’immédiat, Marvel a d’autres plans dans ses cartons. Que ce soient des séries sur Disney+, ou des longs-métrages sur grand écran : que devient l’univers cinématographique Marvel, maintenant que Doctor in the Multiverse of Madness est sorti ?

Thor 4 : Love and Thunder

Il ne faudra pas patienter bien longtemps avant de retourner dans les salles obscures pour voir du Marvel. Thor Love & Thunder sortira le 13 juillet 2022, avec Taika Waititi aux manettes.

Ce quatrième opus dédiée à Thor signera le retour de Natalie Portman dans le MCU, mais elle aura bien changé : elle est dorénavant Mighty Thor. On l’aperçoit dans ce costume dans le premier trailer du film. Toujours dans cette bande-annonce, voit aussi Russel Crowe en Zeus, ou encore le retour de Tessa Thompson en Valkyrie.

Les gardiens de la galaxie seront également de la partie dans Thor Love & Thunder. Pour ce film, il faut s’attendre essentiellement à du fun, comme dans Ragnarok, en contraste avec un Doctor Strange 2 un peu plus sombre que d’habitude.

Black Panther : Wakanda Forever

Il n’y a pas de date annoncée pour Black Panther 2 : Wakanda Forever, la suite du premier Black Panther, mais il s’agira du troisième film Marvel de l’année, en 2022. Le long-métrage, réalisé par Ryan Coogler, mettra en scène Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong’o), Okoye (Danai Gurira) et l’agent Ross (Martin Freeman) face à une nouvelle menace pesant sur le royaume du Wakanda.

Ce film introduira aussi Riri Williams, peu avant Ironheart, la série qui lui sera dédiée sur Disney+. Elle est l’héritière d’Iron Man / Tony Stark.

Ms Marvel

Direction le petit écran pour une toute nouvelle héroïne, avec Miss Marvel, dont la diffusion est programmée dès le 8 juin 2022 sur Disney+. La jeune actrice Iman Vellani interprétera Kamala Khan. Un peu timide, elle est fan des Avengers et en particulier de Captain Marvel, et sa propre vie bascule quand elle se découvre des pouvoirs qui lui permettent par exemple de se grandir, se propulser, ou cogner très fort.

Cette série est très orientée comédie familiale (plus encore que Hawkeye, qui était une comédie de Noël). Elle participera à la mise en place narrative de The Marvels, un film dédié, justement, à Captain Marvel.

She Hulk

Courant 2022, mais sans date annoncée, vous pourrez retrouver la géniale Tatiana Maslany (Orphan Black) dans le rôle de Jennifer Walters, aka She Hulk. Dans les comics, cette héroïne est une brillante avocate qui se retrouve sauvée de justesse par Hulk, grâce à une transfusion de sang, lui conférant alors des pouvoirs similaires. Reste à savoir si, dans la série, l’origin story sera la même. Mark Ruffalo sera en tout cas de retour dans le rôle de Hulk.

Ironheart et les autres séries Marvel : pour 2022 ou 2023

Un certain nombre de séries Marvel sont « prévues » pour 2022, sans être officiellement confirmées pour une diffusion au cours de cette année. À ce stade, on sait que la mise en production et les tournages sont en route pour :

Ironheart (l’héritière de Tony Stark), une série qui sera forcément diffusée après Wakanda Forever, où elle sera introduite pour la première fois ;

I am Groot, parce que I am Groot, donc I am Groot, cela fait sens ;

Secret Invasion, qui signera le retour de Nick Fury.

En 2023 : The Marvels, les Gardians de la Galaxie Vol.3…

Le programme du MCU poursuivra sa route en 2023 avec au moins trois films :

The Marvels ;

Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 ;

Ant-Man 3.

