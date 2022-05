Si vous restez à la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en salles ce 2 mai, vous aurez droit à deux scènes post-génériques.

C’est la tradition des films Marvel depuis belle lurette : lorsqu’un long-métrage super-héroïque se termine, il ne se clôt pas réellement lors de sa scène finale. Des scènes post-génériques viennent ajouter une scène clé ou humoristique, ou alors faire un teasing de la suite.

Les scènes post-génériques sont à nouveau au rendez-vous dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le film de Sam Raimi — une plongée hypnotisante dans le multivers comme on en parle dans notre critique — est en salles ce mercredi 4 mai 2022.

Au total, il y a deux scènes post-génériques à la fin de Doctor Strange 2. La plus importante est la toute première, qui arrive après le premier générique. Que contiennent précisément ces scènes ? Attention, spoilers dans la suite de cet article.

Un nouveau personnage, qui prépare la suite de Doctor Strange 2

La première scène post-générique confirme la scène finale, où l’on pouvait constater que Doctor Strange dispose dorénavant d’un troisième œil. C’est mauvais signe : cet oeil est également possédé par Sinister Strange, le variant malfaisant qui avait lui aussi utilisé le Darkhold, ce livre réputé corrompre quiconque l’utilise (ce fut le cas pour Wanda). Or, « notre » Steven Strange l’a également utilisé et, même pour à dessein positif, cela semble avoir de graves conséquences.

Lors de cette séquence, un personnage habillé en superhéroïne débarque par un portail dans le multivers. Elle accuse Steven Strange d’avoir fauté en franchissant les mondes parallèles via les rêves, et elle lui explique qu’il va dorénavant falloir réparer cela. Elle embarque alors Doctor Strange avec elle, par le portail, vers ce monde pour l’instant non identifié.

Cela place dès lors le contexte de la prochaine aventure de Doctor Strange. Mais qui pourrait bien être cette femme ? Pourrait-elle appartenir à une entité comme les Gardiens du Temps ou les Illuminatis ?

Et Marvel a décidé de vous troller

La toute dernière scène post-générique s’amuse de la tradition des post-génériques, car… elle ne contient littéralement rien d’intéressant. On retrouve un personnage qui avait été enchanté par Doctor Strange. Lorsque le sort prend fin, il se contente de dire, face à la caméra, « c’est fini ». Il n’y a pas de nouveauté quant au récit ou la suite. Avec ce clin d’œil, Marvel a simplement décidé de troller les fans — avec bienveillance, évidemment.