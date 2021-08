Riri Williams est une jeune et brillante ingénieure, qui construit sa propre armure à l'âge de 15 ans. Le personnage a été créé en 2016. Elle va apparaître dans Black Panther : War of Wakanda, puis dans sa propre série, Iron Heart.

« Nous sommes en train de tourner Black Panther : Wakanda Forever, et c’est dans cette suite de Black Panther que vous rencontrerez en premier le personnage de Riri Williams », a annoncé Kevin Feige, le patron du MCU (Marvel Cinematic Universe), ce 20 août 2021 dans Comicbook. « Elle a commencé le tournage, bien avant sa série Ironheart. »

C’est désormais officiel. Dès 2022, dans Black Panther 2, intitulé Wakanda Forever, le personnage de Riri Williams fera sa première apparition à l’écran. Reste à savoir si elle y portera déjà son costume, mais ce personnage se destine en tout cas à prendre la suite d’Iron Man. Elle est interprétée par Dominique Thorne.

Une brillante ingénieure

Riri Williams a été créée dans les comics Marvel assez récemment, en 2016. Elle est alors une adolescente de 15 ans. Plutôt refermée sur elle-même, introvertie, Riri Williams est si brillante qu’elle obtient à cet âge une bourse d’étude du MIT. Mais elle vit, à la même époque, une tragédie : son père et sa meilleure amie (Natalie, retenez ce prénom) sont tués après s’être retrouvés pris en les deux feux d’une fusillade.

Pour Iron Man / Tony Starck, la construction de l’armure était en partie une nécessité médicale, mais pour Riri Williams, il s’agissait au début d’un défi d’ingénierie. Quoi qu’il en soit, grâce à de la rétro-ingénierie astucieuse, elle parvient très tôt à construire sa propre « armure d’Iron Man ». Mais elle va être rapidement être amenée à se servir de ce talent d’ingénierie, et donc de son armure, pour faire le bien. Riri Williams décide alors de se faire appeler « Iron Heart ».

Dans un opus publié en 2020, Riri Williams conçoit sa propre intelligence artificielle alliée, comme Iron Man peut avoir JARVIS. Elle donne à cette IA avancée le nom de N.A.T.A.L.I.E., qu’elle base entièrement sur la personnalité de sa meilleure amie décédée, Natalie.

Là où le récit devra forcément différer des comics, c’est que Tony Stark est mort dans le MCU. Or, dans son origin story initiale, Riri Williams attire l’attention d’Iron Man, puis le rencontre, ce dernier la poussant finalement à devenir une véritable superhéroïne.

Si Riri Williams fera ses débuts à l’écran dans le prochain Black Panther au cinéma, elle aura ensuite droit à sa propre série éponyme sur Disney Plus, Iron Heart, dont la direction d’écriture est assurée par Chinaka Hodge. Cela participe à une grande phase d’introduction de nouveaux personnages à travers ce format — Miss Marvel, par exemple, sera introduite en série en cette fin 2021. Il n’y a pas encore de date pour Iron Heart, mais on comprend que ce sera forcément après la diffusion de Black Panther : War of Wakanda.

À noter que Riri Williams est déjà apparue à l’écran, mais en dehors du MCU, dans deux séries d’animation : Marvel’s Spider-Man et Marvel Rising : Heart of Iron.

