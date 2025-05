Lecture Zen Résumer l'article

Après moins d’une semaine de présence dans les salles obscures, Thunderbolts* vient de changer de nom, grâce à une campagne marketing plutôt ingénieuse de la part de Marvel. Il s’agit d’un immense spoiler, qui nous révèle enfin la signification du mystérieux astérisque du titre.

Il était là pendant tout ce temps, discret, mais tout de même remarquable, invitant les fans à élaborer les théories les plus folles à son sujet : l’astérisque de Thunderbolts* vient enfin de prendre tout son sens. Moins d’une semaine après sa sortie au cinéma, aux États-Unis, le 2 mai 2025, le dernier film Marvel bénéficie ainsi d’une immense campagne marketing visant à changer son nom. Une décision liée à la dernière scène post-générique, qui sera capitale pour l’avenir du MCU. Explications.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur le film Thunderbolts* et notamment sur ses scènes post-générique.

Que se passe-t-il avec le film Thunderbolts* aux États-Unis ?

Pour promouvoir son nouveau long-métrage, Marvel n’a pas hésité à mettre les petits plats dans les grands. Après avoir fait durer le suspense pendant des mois, laissant entendre que l’astérisque du titre n’était pas anodin, Thunderbolts* a donc connu une légère cure de jouvence ces derniers jours. Les affiches ont alors été modifiées du jour au lendemain pour laisser apparaître un nouveau nom : New Avengers.

Le casting s’est même réuni pour l’occasion, déchirant le titre original pour en révéler le nouveau, le 5 mai 2025. Sebastian Stan, qui incarne le Soldat de l’Hiver, a aussi pu faire des siennes, à un arrêt de bus. Les comptes officiels des Avengers ont, eux aussi, connu un léger changement, en arborant un petit © devant leur nom, suggérant une notion de copyright.

Presenting Marvel Studios' #̶T̶h̶u̶n̶d̶e̶r̶b̶o̶l̶t̶s̶* #TheNewAvengers.



À l’heure actuelle, aucune campagne de ce genre n’est prévue en France et, a priori, cela n’affecte pas réellement le nom officiel de Thunderbolts*. Si le site américain Fandango, qui permet de réserver des billets de cinéma, propose désormais des tickets pour New Avengers, le film devrait tout de même conserver son appellation pour son exploitation au cinéma, puis en DVD et en streaming. L’idée est seulement d’ajouter une sorte de sous-titre à cette production Marvel. Un changement parfaitement contrôlé puisqu’il révèle en réalité le twist final du film.

Pourquoi le film Marvel Thunderbolts* a-t-il changé de nom pour New Avengers ?

Cela est lié à l’une des deux scènes post-générique qui concluent le film, située plus d’un an plus tard, dans la célèbre tour des Avengers. Les Thunderbolts arborent de nouveaux costumes et sont désormais identifiés comme les Nouveaux Avengers. Une demande de la part de leur boss, Valentina Allegra de Fontaine, qui passe très mal auprès de l’équipe originale, et notamment auprès de Sam Wilson, aka l’ex-Faucon et le nouveau Captain America.

Pour comprendre la bataille juridique qui les oppose, il faut se souvenir des évènements de Brave New World, dans lequel le président américain Thaddeus Ross demandait justement à Sam de reformer les Avengers. Autant dire que le nouveau Captain America n’a donc clairement pas envie qu’une nouvelle équipe vienne empiéter sur ses plates-bandes (d’où le nouveau © devant le nom des Avengers, sur les réseaux sociaux). Face à ce conflit, Red Guardian propose une solution plutôt fun : changer leur nom pour « New Avengerz ».

La fine équipe des Thunderbolts // Source : Marvel

Quoi qu’il en soit, ce nouveau patronyme n’est évidemment pas inconnu au bataillon puisque l’équipe existe déjà dans les comics. Au fil du temps, la composition des New Avengers a évolué à de multiples reprises, recrutant d’abord Wolverine, Spider-Man, Luke Cage ou même Captain America, avant de compter d’autres recrues parmi ses rangs.

En attendant de découvrir Avengers : Doomsday en 2026, Marvel fait ainsi patienter ses fans en leur présentant une équipe capable de prendre la relève d’Iron Man, Hulk ou encore Thor, si nécessaire. Cela signifie surtout que le prochain Avengers réunira l’équipe originale, les Thunderbolts* ainsi que les Quatre Fantastiques, dont le logo peut être aperçu à la fin de la scène post-générique.

Une campagne marketing astucieuse de la part de Marvel

Pendant des mois avant la sortie du film, les fans de Marvel avaient plutôt parié sur une autre révélation : la transformation des Thunderbolts en Dark Avengers, une équipe de super-vilains également présente dans les comics, dans laquelle on retrouve The Sentry. Avec le marketing qui entoure les New Avengers, Marvel dément finalement ces théories, tout en reprenant entièrement le contrôle sur les spoilers. Quoi de mieux pour éviter la propagation d’un twist majeur sur les réseaux sociaux que de le révéler soi-même, au grand dam des fans ?

Cette campagne plutôt osée permet ainsi de lier la trame narrative de Thunderbolts*, en suggérant que Valentina Allegra de Fontaine a eu gain de cause dans la bataille judiciaire qui l’opposait à Sam Wilson et qu’elle peut désormais afficher le nom de New Avengers, à un intérêt financier non négligeable pour Marvel. Tout cela donne évidemment envie à tout un nouveau public de venir découvrir le film en salles, pour comprendre pourquoi il a mystérieusement été doté d’un nouveau titre et dans quelle mesure les fameux Avengers sont impliqués, ou non, dans l’intrigue.

Yelena Belova dans Thunderbolts // Source : Marvel

Compte tenu du récit de Thunderbolts*, qui traite de santé mentale de façon inédite dans le MCU, cette stratégie marketing ne peut qu’être bénéfique, en attirant de nouveaux spectateurs vers des thématiques importantes.

À noter que ce n’est pas la première fois qu’un film change de titre après sa sortie dans les salles. Entertainment Weekly cite les exemples de Star Wars, devenu Star Wars IV : Un nouvel espoir, ou encore Les Aventuriers de l’arche perdue, agrémenté du nom d’Indiana Jones pour prolonger la saga. Cependant, le cas de Thunderbolts* reste inédit puisqu’aucun long-métrage n’a jamais été renommé pour des besoins narratifs, avec une planification autant à l’avance. Bien joué, Marvel.

