Thor : Love and Thunder sortira au cinéma en juillet 2022. La première bande-annonce vient d’être publiée. On y voit Natalie Portman (Jade Foster) devenue Mighty Thor.

Le film Marvel le plus attendu du moment est Doctor Strange 2, mais rapidement après, en juillet 2022, un autre long-métrage majeur arrivera en salles : Thor : Love & Thunder, la suite du très apprécié Ragnarok. La toute première bande-annonce vient d’être publiée par Marvel : voici les principaux éléments qu’elle révèle sur les personnages.

Natalie Portman avec le marteau de Thor

C’est « le » point culminant de la bande-annonce, car le retour est très attendu : Natalie Portman reprend son rôle de Jane Foster, pour la première fois dans le MCU depuis The Dark World (2013). Sauf que ce n’est pas exactement la Jane Foster que l’on connaît, elle a évolué : à la fin de la bande-annonce, elle est habillée en super-héroïne et saisit le marteau de Thor (mjolnir). Dans Love & Thunder, elle deviendra une version de Thor appelée Mighty Thor.

La relation qu’elle pourrait avoir avec le Thor de Chris Hemsworth reste un mystère, mais le titre comportant le mot love, l’amour sera probablement au rendez-vous d’une façon ou d’une autre.

Première apparition de Natalie Portman en Mighty Thor. // Source : Marvel

Zeus est dans le MCU, et c’est Russell Crowe

Les mythologies ont leur place dans le MCU. Thor est lui-même un dieu nordique (et Moon Knight puise dans l’Égypte antique). Dans Love & Thunder, Russell Crowe va interpréter le dieu suprême de la mythologie grecque : Zeus. Dans la bande-annonce, on l’aperçoit de dos, sûrement en Olympe, et l’on a même droit à un aperçu de sa puissance lorsqu’il projette des éclairs.

Le Zeus de Russel Crowe dans Love & Thunder. // Source : Marvel

Les gardiens de la galaxie sont de la partie

Dans plusieurs séquences du trailer, on voit Star Lord et les autres gardiens de la galaxie. Ils vont à nouveau faire équipe, bien que le trailer ne permette pas de déterminer si ce ne seront que de brèves apparitions, ou une coopération prépondérante dans le film. Mais cette présence est logique : la dernière fois que l’on a vu Thor, il était dans le vaisseau des gardiens — vaguement en compétition, d’ailleurs, avec Star Lord.

Chris Pratt dans Love & Thunder // Source : Marvel

Le retour de Valkyrie (un peu blasée)

On avait adoré le personnage de Valkyrie dans Ragnarok, et celle-ci sera heureusement de retour dans Love & Thunder. Sauf qu’entre les deux, souvenez-vous, il y a eu Avengers Endgame. Et dans ce film, elle devenait la cheffe d’Asgard. C’est donc dans ce rôle qu’on a la retrouve dans la bande-annonce — assise autour d’une table avec d’autres dirigeants (probablement ceux de la Terre en grande partie). Elle n’a pas l’air particulièrement ravie de sa position, puisqu’elle semble s’endormir.

Tessa Thompson dans Love & Thunder // Source : Marvel

Le nouveau costume de Thor

Si le trailer nous montre le Thor de Chris Hemsworth dans l’état dans lequel on l’a retrouvé après Endgame, il offre également un aperçu de son tout nouveau costume. Celui-ci est bien plus coloré que le précédent, comportant du rouge, du bleu et de l’or, le tout étant très vif.

Le nouveau costume de Thor // Source : Marvel

Dans le trailer, on aperçoit aussi d’autres variations, comme un costume plus rock n roll (sûrement issu de sa période à bord du vaisseau des gardiens de la galaxie), et une version plus nordique avec une cape en peau de bête.