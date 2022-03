Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec Benedict Cumberbatch, Elisabeth Olsen et Patrick Stewart, est très attendu. Que sait-on sur ce prochain film Marvel ?

Après la réussite Spider-Man No Way Home, le prochain film Marvel qui condense toutes les attentes est Doctor Strange in the Multiverse of Madness — ou Doctor Strange 2.

La sortie est prévue au printemps 2022 et l’on sait déjà beaucoup de choses sur ce nouvel opus du Marvel Cinematic Universe (MCU), qui sera important : pour Kevin Feige, le patron de Marvel au cinéma, Steven Strange devient dorénavant le « point d’ancrage » du MCU.

Date de sortie

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira dans les salles obscures le 4 mai 2022 en France. Ce sera exclusivement dans les cinémas et non sur Disney+.

Doctor Strange manipulant les entrées du multivers. // Source : Marvel

Doctor Strange vu par Sam Raimi

Ce n’est nul autre que Sam Raimi qui sera aux manettes de Doctor Strange 2. C’est le grand retour de ce réalisateur dans le monde super-héroïque, et cela contribue aux attentes sur le film : c’est lui qui a réalisé la célèbre trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire, qui est restée dans le cœur de beaucoup de gens.

Trailers de Doctor Strange 2

Une première bande-annonce a été diffusée en fin d’année dernière — après un premier teaser parmi les scènes post-génériques de Spider-Man No Way Home. Ce trailer officialise la présence de Wanda (Elisabeth Olsen). On y trouve aussi pas mal de détails et de références.

La BA confirme aussi qu’un grand méchant Marvel, qui n’est autre qu’un poulpe des enfers, sera de la partie. Il avait été préalablement teasé par l’emballage d’un jouet lié au film.

En plus de la bande-annonce, s’ajoute un spot TV dans lequel on trouve quelques nouvelles images et révélations supplémentaires.

Wanda, Professeur X, Spider-Man : quels personnages avec quel casting ?

Le rôle-titre sera, comme depuis le début, tenu par Benedict Cumberbatch. Doctor Strange parle d’un neurochirurgien du nom de Steven Strange, qui se découvre de puissants pouvoirs de sorcier.

Le retour de Wanda, interprétée par Elisabeth Olsen, est confirmé. Cela permettra donc de savoir ce que devient le personnage après la fin de WandaVision. Une courte scène post-générique, dans la série, montrait Wanda en possession du darkhold, un puissant et dangereux grimoire. On se demandait alors si Wanda ne risquait pas de tourner en antagoniste, ce que suggère le trailer du film, où Wanda et Doctor Strange semblent s’opposer.

Wanda dans Doctor Strange 2. // Source : Marvel

Autre confirmation : c’est dans ce nouveau film que l’on verra pour la première fois la superhéroïne America Chavez (ou Miss America). Elle est interprétée par Xochitl Gomez.

Les deux extraits où l’on voit America Chavez, dans la BA de Doctor Strange 2. // Source : Marvel

Dans cette première bande-annonce de Doctor Strange 2, un autre élément a attiré l’attention. Il s’agit d’une scène en particulier : sans que l’on voie le Professeur X, on pouvait reconnaître la voix de Patrick Stewart. L’acteur a d’abord nié sa présence dans le film, avant de la confirmer en interview. Le chef des X-Men sera donc dans le film sous les traits de son interprète de toujours.

La scène avec Patrick Stewart dans le trailer (on l’aperçoit sur la droite et on entend sa voix). // Source : Marvel

Une présence potentielle : Monica Rambeau, interprétée par Teyonah Parris dans WandaVision. Ce personnage peut manipuler le spectre électromagnétique et s’appelle Spectrum. Dans les comics, elle devient aussi la seconde Captain Marvel. Elle se découvrait ainsi d’importants pouvoirs dans WandaVision, et une scène post-générique suggérait qu’elle allait rencontrer Nick Fury en personne. Une étrange scène du trailer, là encore, semble mettre en évidence sa présence. Mais ce n’est pas confirmé à l’heure actuelle. Ce serait cependant assez logique, car dans WandaVision, elle a noué des liens avec Wanda, qui sera de la partie.

Mystérieux personnage qui est très probablement Monica Rambeau / Spectrum. // Source : Marvel

Et si Deadpool était également de la partie ? Des fans ont cru le voir, dans le trailer. Cela étant, Ryan Renolds réfute totalement la moindre présence dans le film. De là à le croire… Autre rumeur : Tom Cruise en Iron Man — une variante d’Iron Man. Mais rien d’officiel ni même le moindre indice ne viennent confirmer cette idée.

S’ajoute encore une énième rumeur de casting, plus plausible cette fois : un deuxième retour de Tobey Maguire en Spider-Man. Deux éléments viennent nourrir cette perspective. Tout d’abord, Sam Raimi est le réalisateur de la trilogie qui mettait en scène ce Spider-Man. Ensuite, la doubleuse portugaise d’Elisabeth Olsen a été vue en compagnie du doubleur portugais de Tobey Maguire — il n’en fallait pas plus pour raviver la rumeur.

Quel est le scénario de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ?

Doctor Strange 2 est présenté comme une sorte de suite directe à Spider-Man No Way Home. La bande-annonce suggère effectivement que, dans cet opus, le Doctor Strange de Benedict Cumberbatch devra résoudre les problèmes provoqués par l’ouverture qu’il a créée dans le multivers. Pour l’instant, on ne sait pas qui sera précisément la « grande menace » du film.

Les « variants » de Strange

En ouvrant le multivers, Steven Strange ouvre ainsi la porte à des rencontres avec des personnages alternatifs à ceux que l’on connaît. Ce sont les fameux « variants », introduits pour la première fois dans Loki et What If sur Disney+.

Deux variants de Doctor Strange. // Source : Capture d’écran

La bande-annonce de Doctor Strange 2 permet de confirmer que Steven rencontrera (au moins) deux de ses variants :