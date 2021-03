Quand reverra-t-on Wanda / Scarlet Witch, après la fin de la série WandaVision sur Disney+ ?

Au fil de ses neuf épisodes, la série WandaVision, diffusée sur Disney+, s’est imposée comme une très belle surprise. Marvel nous a offert une vraie proposition créative, un mélange de fun et d’angoisse, en plus d’avoir un propos tout à fait intelligent sur le traumatisme.

Les fans ne peuvent qu’être tristes de devoir dire adieu au petit rituel WandaVision du vendredi. Quand et comment allons-nous avoir une suite aux aventures de Wanda ?

La suite de cette article contient quelques spoilers sur la fin de WandaVision.

Pas de saison 2 prévue, mais la porte n’est pas fermée

Il n’y a eu aucun renouvellement annoncé par Marvel pour une saison 2. D’ailleurs, on ne peut réellement terminer les neuf épisodes sans se dire qu’il s’agit là d’une fin parfaite pour la série WandaVision en tant que telle, qui semble avoir accompli son histoire. Ne serait-ce que conceptuellement, le format reposait sur un voyage dans le temps au travers différents types de séries TV, de la sitcom des années 1970 à Malcom. Ce voyage temporel, hommage à la pop culture sérielle, est clos. Qui plus est, il ne vous a sans doute pas échappé que la série s’achève avec un neuvième épisode nommé, très clairement, The Series Finale (non pas season finale).

À lire : 6 choses à retenir du grand final de WandaVision

Dans un entretien avec The Hollywood Reporter, le « patron » de l’univers cinématographique Marvel (MCU) rappelle que d’autres séries, Ms. Marvel et She-Hulk notamment, concentrent à l’heure actuelle tous les efforts. Et d’ajouter une précision des plus cruciales : « Pour certaines des séries que j’ai mentionnées, et dont nous allons commencer le tournage, nous gardons à l’esprit une structure qui mènerait à une saison deux ou trois, d’une manière plus directe que pour une série comme WandaVision qui nous emmène vers un long métrage. »

Il est assez clair, à la lecture de ces propos, que la série WandaVision a été conçue comme une expérience à part entière — une mini-série. Aucune saison 2 n’est donc prévue pour l’instant. Sur le long terme, « je suis chez Marvel depuis trop longtemps pour dire un ‘non’ définitif à quoi que ce soit en ce qui concerne une deuxième saison de WandaVision », a nuancé Kevin Feige dans Deadline.

La suite sera d’abord dans les films

Quoi qu’il en soit des portes laissées ouvertes par Kevin Feige, il ne faut pas s’attendre à une deuxième saison à court ou moyen terme. En revanche, la suite de WandaVision, d’un point de vue purement narratif, est pour bientôt : vous allez revoir les personnages, et plus précisément Wanda, devenue officiellement Scarlet Witch, la Sorcière Rouge.

« Lizzie Olsen [Elisabeth Olsen, interprète de Wanda Maximoff] passera de WandaVision au film Doctor Strange », a encore reconfirmé Kevin Feige. Il se trouve en effet que la fin de la série prépare le terrain pour la phase 4 du MCU et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. L’une des scènes postgénériques montre Wanda, sous forme de projection astrale, en train de consulter le grimoire maléfique qu’est le darkhold, probablement à la recherche de ses enfants, que l’on entend crier à l’aide. Cette scène se déroule sur le thème musical de Doctor Strange. Wanda jouera donc un rôle dans l’intrigue du film, dont la sortie est prévue pour début 2022.

Comment s’abonner à Disney+ : Sur le site de Disney+ avec l’abonnement d’un an à 89,99 € ou 8,99 € par mois ;

Dans les offres Canal+ à partir de 24,90 € par mois.

Pour les autres personnages, la suite est plus floue — l’un des Vision est vivant ; Agatha Harkness également, mais difficile de savoir où cela nous mène. Cependant, la scène postgénérique où Monica Rambeau est « convoquée » par Nick Fury met en place un début d’intrigue concernant cette nouvelle héroïne, qui fait ses débuts dans WandaVision. Elle a acquis des pouvoirs électromagnétiques, ceux de Spectrum. Aucune annonce n’a été faite à son sujet, mais cette fin est clairement destinée à avoir une suite scénaristique — probablement dans Captain Marvel 2, si ce n’est un prochain Spider-Man, ou un autre film, une autre série, du MCU.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Crédit photo de la une : Disney+/Marvel Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo