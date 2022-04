Un nouvel extrait de Doctor Strange 2 officialise la présence de nouveaux super-héros

En salle mercredi 4 mai, Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait permettre à un très grand nombre de nouveaux personnages (et d’anciens) de faire leur apparition dans le MCU. Vraisemblablement impatient, Marvel vient de confirmer plusieurs rumeurs.

Si vous ne voulez rien savoir sur le deuxième opus de Doctor Strange avant sa sortie au cinema le 4 mai, nous vous déconseillons de lire cet article.

Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Marvel compte utiliser le multivers pour mélanger des personnages venus de différents mondes, comme dans le dernier Spider-Man No Way Home. Les premières bande-annonces ont déjà confirmé que nous verrons plusieurs versions de Stephen Strange mais se contentaient de brefs aperçus pour les autres personnages, même si les théories fusent depuis plusieurs mois.

Dans un nouvel extrait publié le 29 avril, Marvel confirme deux rumeurs d’un seul coup :

Les Illuminatis bien au programme

À la troisième seconde du nouvel extrait de Doctor Strange 2, on entend Mordo dire « Stephen Strange, les Illuminatis vont vous recevoir ». S’en suit ensuite un plan de coupe où l’on ne voit pas qui sont les membres de ce groupe secret, même si l’on reconnaît très certainement la voix de Patrick Stewart qui devrait bel et bien reprendre son rôle du professeur Charles Xavier, 22 ans après le premier X-Men.

C’est la première fois que Marvel confirme officiellement l’existence des Illuminatis dans le MCU. Selon certaines rumeurs, un variant de Tony Stark, incarné par Tom Cruise, pourrait également être dans cette super-équipe.

Captain Carter contre Wanda

Enfin, la vidéo se termine par un très rapide aperçu d’un affrontement entre Wanda Maximoff et… Peggy Carter, dans sa version Captain Britain (ou Captain Carter dans le MCU, comme nous avions pu le découvrir dans la série What If). Là encore, ce n’est pas une surprise, mais c’est la première fois que Marvel confirme explicitement sa présence. À quelques jours de la sortie du film, c’est assez surprenant.

Comment interpréter ces auto-spoilers, après des mois à garder autant de secrets ? Selon de nombreuses rumeurs, d’autres personnages encore plus importants pourraient aussi être dans le film. Peut-être que Disney, qui possède Marvel, se dit que les Illuminatis et Peggy Carter ne sont pas ceux qu’il faut préserver le plus longtemps ?