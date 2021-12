Que signifient les scènes post-génériques de Spider-Man No Way Home ?

Il y a deux scènes post-génériques dans Spider-Man No Way Home. Attention, dans la deuxième partie de cet article, nous révélons le contenu de ces séquences.

Si vous comptez aller voir Spider-Man No Way Home, au cinéma ce 15 décembre 2021, restez jusqu’au bout du bout : il y a une scène inter-générique ainsi qu’une scène post-générique. En revanche, si vous venez de voir le film, vous vous posez peut-être un certain nombre de questions sur ces deux séquences.

Attention : la suite de cet article révèle le contenu des deux scènes post-génériques du film. En revanche, nous ne spoilons pas le contenu de No Way Home.

La première scène avec Venom

La première scène, visible après le générique principal, nous montre Tom Hardy au bar. Ce n’est autre qu’Eddie Brock, alias Venom. On comprend qu’il fait partie des bad guys que le sort lancé par Doctor Strange a appelé dans cet univers, sans toutefois qu’il parvienne jusqu’à Peter Parker. C’était déjà ce qui était teasé dans une scène post-générique de Venom 2.

Pendant les premières secondes de la séquence, on peut se demander s’il n’est pas resté coincé dans cet univers, au risque de croiser notre héros. Mais, non : il disparaît à l’image des autres méchants, de retour dans sa propre dimension du multivers.

Il ne nous quitte pas sans laisser un affreux petit souvenir : un morceau de son symbiote. Cela signifie que, dorénavant, le symbiote de Venom existe sur cette Terre, dans l’univers du Spider-Man de Tom Holland et des autres Avengers. Nul doute que cette scène suggère une apparition de Venom dans un prochain film. Rappelons qu’une nouvelle trilogie Spider-Man est dans les cartons.

Mais puisqu’il s’agit du symbiote, cela ne signifie pas nécessairement que ce sera Tom Hardy dans le rôle. Peut-être que le parasite extraterrestre prendra le contrôle de quelqu’un d’autre.

Les extraits de Doctor Strange

La deuxième scène post-générique de No Way Home est plus intéressante à court terme, puisqu’elle nous livre les premiers extraits du prochain film très attendu du MCU : Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En cela, ce n’est pas tant une scène post-générique qu’une bande-annonce qui fait le lien entre les deux films.

Ces extraits sont l’occasion de confirmer une théorie : Wanda sera bel et bien présente — et importante — dans ce film. Elle ne semble toutefois pas jouer un rôle d’antagoniste, mais plutôt de soutien à Stephen Strange. C’est effectivement ce dernier qui vient la chercher.

La bande-annonce confirme aussi la présence de Shuma-Gorath parmi les méchants du film, une sorte de grand poulpe cyclope faisant partie des Grands Anciens.