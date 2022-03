Elden Ring : les bons réflexes à prendre avec vos Runes pour monter en niveau efficacement

Dans Elden Ring, les Runes sont très, très importantes. Elles permettent de gagner des niveaux et de faire des achats auprès des marchands. Il faut donc en prendre soin.

Disponible depuis le 25 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X, Elden Ring est régi par des règles qui sont loin d’être évidentes pour les novices. Le fonctionnement des Runes, qui font office de points d’expérience, en fait partie.

Les joueurs risquent de commettre quelques erreurs en se lançant dans Elden Ring, car ignorer certaines choses peut faire perdre plusieurs heures de jeu. Dans ce guide, on vous explique comment fonctionne la progression et comment bien utiliser ses Runes.

De l’importance de bien gérer ses Runes dans Elden Ring

Comment fonctionne la progression ?

Contrairement à un RPG classique, on ne gagne pas automatiquement un niveau dans Elden Ring. Pour progresser, il est nécessaire de dépenser ses points d’expérience — baptisés Runes — sur un Site de Grâce. Bien sûr, plus le niveau sera élevé, plus la somme requise sera importante. Au début, il ne faut que quelques centaines de Runes pour gagner un niveau. Sur la fin, ce sont plusieurs dizaines de milliers qui seront réclamés.

Cette mécanique est liée à un élément punitif : accumuler des Runes revient à prendre le risque de… tout perdre. Car oui, quand vous mourrez dans Elden Ring, vous perdez toutes les Runes non dépensées. Fort heureusement, il existe un moyen de tout récupérer, en revenant à sa dépouille (là où un ennemi est parvenu à vous battre). Ce principe existait déjà dans Demon’s Souls et implique certains réflexes à prendre, quand on n’est pas familier.

Par ailleurs, comme le nombre de Runes requis pour gagner un niveau augmente de manière exponentielle, le risque d’en perdre est de plus en plus grand (puisqu’on est dans l’obligation de les conserver plus longtemps sur soi).

Un Site de Grâce dans Elden Ring // Source : Capture d’écran

Comment obtenir des Runes ?

Il existe plusieurs moyens d’obtenir des Runes :

Tuer des ennemis ;

Vendre des objets (on ne le conseille pas) ;

Utiliser des Runes dorées (des objets qu’on peut ramasser un peu partout) ;

En acheter sur eBay .

Astuce : les Runes dorées constituent un excellent moyen d’économiser des Runes sans aucun risque (puisqu’on ne les perd pas quand on meurt, et tant qu’on ne les utilise pas). Leur valeur dépend du rang : le montant acquis débute à 200 Runes et peut grimper jusqu’à 50 000 Runes.

Voici la valeur des différentes Runes dorées :

Rune dorée 1 : 200 Runes ;

Rune dorée 2 : 400 Runes ;

Rune dorée 3 : 800 Runes ;

Rune dorée 4 : 1 200 Runes ;

Rune dorée 5 : 1 600 Runes ;

Rune dorée 6 : 2 000 Runes ;

Rune dorée 7 : 2 500 Runes ;

Rune dorée 8 : 3 000 Runes ;

Rune dorée 9 : 3 800 Runes ;

Rune dorée 10 : 5 000 Runes ;

Rune dorée 11 : 6 200 Runes ;

Rune dorée 12 : 7 500 Runes ;

Rune du héros 1 : 15 000 Runes ;

Rune du héros 2 : 20 000 Runes ;

Rune du héros 3 : 25 000 Runes ;

Rune du héros 4 : 30 000 Runes ;

Rune du héros 5 : 35 000 Runes ;

Rune du Seigneur : 50 000 Runes.

Comment utiliser intelligemment ses Runes ?

Il n’y a certainement rien de plus frustrant que de perdre toutes ses Runes accumulées pendant des heures dans l’optique de gagner plusieurs niveaux d’un seul coup. Ce n’est pas une bonne habitude : pour minimiser les risques, il est préférable de retourner à un Site de Grâce dès qu’on peut dépenser ses Runes, quitte à faire des va-et-vient et quand bien même les ennemis vaincus réapparaîtront (ce sera l’occasion de récolter à nouveau des Runes).

Un bon moyen de progresser est d’ailleurs de trouver une zone remplie d’ennemis simples à battre et située près d’un Site de Grâce. On en tue quelques uns pour obtenir suffisamment de Runes et gagner un niveau, on retourne au Site de Grâce pour gagner son niveau et on recommence. C’est répétitif, mais assez simple à mettre en place. On rappelle quand même que gagner des niveaux ne suffit pas pour augmenter la puissance de ses attaques.

Notez que les Runes servent aussi de moyen de paiement auprès des marchands. Ne dépensez pas donc pas tout dans les niveaux.

Les mausolées-tortues dans Elden Ring // Source : Capture PS5

Que faire des souvenirs obtenus après avoir tué un boss majeur ?

Quand on parvient à tuer un boss majeur, on obtient un Souvenir. Il permet de récupérer une arme ou un pouvoir auprès d’un personnage situé au Bastion de la Grâce (le QG). Si ces bonus ne vous intéressent pas, vous pouvez également le consommer pour obtenir une grande quantité de Runes. Et n’oubliez pas que vous pouvez les dupliquer au sein des immenses tortues surmontées d’un mausolée.