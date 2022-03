Dans Elden Ring, il est possible de croiser d’immenses créatures faisant penser à des tortues. On vous explique quelle est leur fonction.

Vous explorez tranquillement les contrées d’Elden Ring quand, soudain, vous entendez des bruits de pas lourds, entrecoupés d’un son de cloche assez assommant — telle une procession funéraire. Interloqué par ce vacarme, vous allez voir de quoi il s’agit et vous découvrez une immense créature. Elle fait penser à une tortue dont la carapace aurait été remplacée par un… mausolée.

De nature prudente, vous craignez de trop vous rapprocher de ce qui semble être un ennemi capable de vous écraser en deux temps, trois mouvements — puisque tout n’est qu’épreuve. En réalité, ces mausolées sur pattes ont une vraie utilité dans Elden Ring. Attention, pour ne pas vous gâcher la surprise, on ne vous dira pas où les trouver (il y en a un peu partout sur l’immense carte).

Les mausolées-tortues dans Elden Ring. // Source : Capture PS5

N’ayez pas peur des immenses tortues dans Elden Ring

Premier point à connaître : ces mausolées géants ne vous attaqueront pas directement. En revanche, ils peuvent quand même vous tuer si vous ne faites pas attention à leurs mouvements. Comme vous pouvez le deviner, le but est d’entrer à l’intérieur du bâtiment installé sur leur dos.

Pour cela, il faut d’abord les faire tomber. La marche à suivre est assez simple : si vous prêtez attention à leurs pattes, vous remarquerez la présence de plusieurs surfaces rocailleuses blanches. Détruisez-les et, au bout d’un moment, la tortue s’écrasera au sol et ne bougera plus. On conseille d’utiliser un cheval pour faciliter la tâche.

À noter que certains mausolées nécessitent de grimper dessus au préalable, car les éléments à détruire ne sont pas sur les pattes. Par conséquent, il faut parfois faire preuve d’observation avant de pouvoir accéder à ces édifices vraiment très étranges.

Les mausolées-tortues dans Elden Ring. // Source : Capture PS5

Une fois à l’intérieur, vous ferez face à une tombe avec laquelle vous pouvez interagir. Elle indique qu’elle peut raviver — une seule fois — un souvenir, une information opaque si vous ne savez pas à quoi cela correspond. Le deal est simple : quand vous tuez un boss majeur (exemple : Godrick), vous recevez, entre autres, un objet justement baptisé Souvenir. Quand il est consommé, il peut donner un nombre assez élevé de points d’expérience. Il peut aussi être échangé contre une arme ou un pouvoir auprès d’un personnage situé au Bastion de la Grâce.

En somme, les Mausolées permettent d’obtenir des doubles des Souvenirs déjà utilisés pour pouvoir en consommer plusieurs et outrepasser la notion de choix. Autant dire qu’ils peuvent s’avérer très utiles si vous lorgnez sur l’arsenal complet d’un boss tombé au combat.