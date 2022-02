Vous avez envie de vous lancer dans Elden Ring mais avez quelques appréhensions ? Voice notre guide réunissant des informations importantes à connaître pour bien débuter.

Elden Ring fait l’unanimité : avec un score de 97/100 sur Metacritic (10 sur 10 dans nos colonnes), le nouveau projet de FromSoftware s’inscrit dans la catégorie des meilleurs jeux de tous les temps. Mais vous n’êtes peut-être pas sans savoir que les titrés développés par le studio japonais sont d’une exigence au-dessus de la moyenne. De fait, vous avez certainement quelques craintes avant de vous lancer dans cette aventure incontournable.

Voilà pourquoi nous vous proposons un petit guide avec quelques éléments à connaître dans Elden Ring. Cela vous aidera à mieux comprendre certaines mécaniques, sachant qu’il est quand même nécessaire d’affûter ses réflexes pour réussir à riposter face aux ennemis.

Quelle classe choisir ?

Dans beaucoup de RPG, choisir une classe signifie s’enfermer dans un style de jeu bien précis. Vous débutez en tant que magicien ? Vous finirez en tant que magicien (c’est par exemple le cas dans les Diablo). Dans Elden Ring, le choix de la classe est beaucoup moins important : on peut prendre un guerrier et se réorienter vers la magie ensuite en dépensant astucieusement les points de caractéristique obtenus à chaque niveau.

Elden Ring permet de choisir parmi dix classes avant de lancer la partie :

Prisonnier Vagabond Guerrier Héros Bandit Niveau 9 9 8 7 5 Vigueur 11 15 11 14 10 Esprit 12 10 12 9 11 Endurance 11 11 11 12 10 Force 11 14 10 16 9 Dextérité 14 13 16 9 13 Intelligence 14 9 10 7 9 Foi 6 9 8 8 8 Ésotérisme 9 7 9 11 14

Astrologue Prophète Samouraï Confesseur Indigent Niveau 6 7 9 10 1 Vigueur 9 10 12 10 10 Esprit 15 14 11 13 10 Endurance 9 8 13 10 10 Force 8 11 12 12 10 Dextérité 12 10 15 12 10 Intelligence 16 7 9 9 10 Foi 7 16 8 14 10 Ésotérisme 9 10 8 9 10

Notez que l’Indigent est sans doute la classe la plus compliquée avec laquelle débuter : on démarre au niveau 1 et avec absolument aucun équipement (exception faite d’un gourdin).

Voici à quoi corresponde chacune des caractéristiques :

La Vigueur permet d’avoir plus de vie ;

L’Esprit permet de jeter plus de sorts ;

L’Endurance permet de réaliser plus d’actions et de porter un équipement plus lourd ;

La Force permet d’utiliser des armes basées sur la force et d’augmenter les dégâts ;

La Dextérité permet d’utiliser des armes basées sur la dextérité, d’augmenter les dégâts et de lancer les sorts/incantations plus vite ;

L’Intelligence permet d’utiliser des sorts (et certaines incantations) et d’augmenter les dégâts ;

La Foi permet d’utiliser des incantations (et certains sorts) et d’augmenter les dégâts :

L’Ésotérisme permet d’utiliser des sorts/incantations, d’augmenter les dégâts et de trouver des objets plus rares.

Attention, les caractéristiques sont essentielles pour utiliser certaines armes ou certains pouvoirs. Un sort pourra par exemple réclamer 30 points d’intelligence pour être équipé.

Vous pouvez aussi choisir un legs, soit un petit bonus qui sera accessible tout de suite (exemples : un médaillon qui augmente légèrement la barre de vie ou une Graine dorée pour obtenir une potion).

Elden Ring // Source : Capture PS5

Faire le tutoriel

Elden Ring débute comme tous les jeux de From Software : par une mort quasi certaine, face à un ennemi beaucoup trop puissant. Après une petite cinématique, on se retrouve dans une caverne lugubre. Il s’agit d’un tutoriel déguisé, qu’on peut risquer de louper en allant tout droit. Pour apprendre les bases du gameplay, il est nécessaire de se diriger vers la droite et de se laisser tomber. S’en suivent plusieurs messages qui vous apprennent comment se défendre face aux menaces qui peuplent l’Entre-terre. Même les aficionados des Dark Souls ont intérêt à le suivre, sous peine de passer à côté de certaines subtilités.

Lire les descriptions des objets

Il y a très peu de narration directe dans Elden Ring. Par conséquent, Il faut savoir partir à la chasse aux informations soi-même. Sur ce point, la description des nombreux objets qu’on ramasse est indispensable pour bien connaître tous les éléments qui composent l’aventure. Il ne faut donc pas hésiter à passer du temps dans l’inventaire pour trouver des moyens de se faciliter vie et mieux comprendre tous les outils que FromSoftware met à disposition pour mieux survivre dans les environnements truffés de dangers.

Faire attention à la charge équipée

Pour mieux encaisser les coups adverses, il peut être tentant de porter une armure lourde dans Elden Ring. Attention en revanche à la charge portée : plus votre équipement sera imposant, plus vos mouvements seront lents et limités. Et, parfois, une esquive plus rapide vaut mieux qu’une armure censée mieux protéger. C’est bien évidemment un style de jeu. Mais ne soyez pas surpris d’être moins vif après avoir revêtu cette belle tenue de chevalier. Un constat qui vaut aussi pour les armes.

Apprendre à bien se servir de la carte

Contrairement à la plupart des jeux en monde ouvert, Elden Ring réclame de trouver des morceaux pour reconstituer la carte — immense. En d’autres termes, la navigation est moins évidente qu’ailleurs, ce qui pousse à explorer à l’aveugle (le plaisir de la découverte n’en est que plus décuplé). D’autant qu’il n’y a aucun GPS intégré pour vous amener facilement d’un point A à un point B. Ces quelques obstacles impliquent de prendre de bonnes habitudes.

Trois conseils pour vous aider à mieux vous repérer :

Activer tous les Sites de grâce , l’équivalent des feux de camp qui permettent de se reposer, de gagner des niveaux ou encore de voyager rapidement ;

, l’équivalent des feux de camp qui permettent de se reposer, de gagner des niveaux ou encore de voyager rapidement ; Utiliser les différents repères que vous pouvez placer sur la carte (exemple : une icône à l’effigie d’un squelette pour se souvenir qu’il y a un boss à tel endroit) ;

que vous pouvez placer sur la carte (exemple : une icône à l’effigie d’un squelette pour se souvenir qu’il y a un boss à tel endroit) ; Compléter la carte.

Concernant le dernier point, il faut savoir que chaque morceau de carte se trouve au pied d’une immense stèle, symbolisée sur la carte par une icône qu’on vous montre dans la capture ci-dessous. Ruez-vous vers ce point quand vous arrivez dans une zone inédite (à cheval, c’est super facile).

Gauche Droite

À noter que les gens hyper organisés n’hésiteront pas non plus à prendre des notes dans un carnet, notamment pour les quêtes secondaires (il n’y a pas de journal dans Elden Ring).

Ne pas perdre son temps avec les ennemis basiques

On croise beaucoup d’ennemis dans Elden Ring. Mais ils ne méritent pas tous de succomber à notre lame et/ou à nos sorts surpuissants. Premièrement, ils peuvent faire perdre du temps, sachant qu’ils réapparaîtront à chaque fois qu’on se reposera auprès d’un Site de grâce (c’est-à-dire à chaque trépas). Deuxièmement, ils ne fournissent pas beaucoup de points d’expérience — tout au moins, passées quelques heures de jeu. Bref, échauffez-vous sur eux de temps en temps, mais ne cherchez pas à nettoyer tous les décors.

Comment augmenter/améliorer ses potions

Dans Elden Ring, les potions constituent votre assurance-vie. Elles permettent de se soigner et de récupérer des points de mana pour lancer des sorts/incantations. Vous démarrez la partie avec cinq flasques, à répartir comme bon vous semble entre la vie et la mana en fonction de vos besoins. Les potions ne se ramassent pas : elles se rechargent en se reposant auprès d’un Site de grâce ou en tuant certains groupes d’ennemis.

Il est bien sûr possible d’augmenter le nombre de potions à sa disposition. Pour cela, il faut récupérer des Graines dorées, qu’on trouve à certains endroits de la carte (cherchez les arbustes dorés, montrés ci-dessous). Plus vous augmenterez votre stock, plus vous aurez à dépenser de Graines dorées.

On peut par ailleurs améliorer les potions pour qu’elles remplissent un peu plus les différentes jauges. Pour cela, il faut récupérer des Larmes de vie. On en trouve dans certaines Églises.

Elden Ring // Source : Capture PS5

Que faire si je n’arrive pas à battre un boss ?

Aller voir ailleurs. Il ne sert à rien de recommencer plusieurs fois un passage jusqu’à devenir frustré. La richesse d’Elden Ring permet de quitter un boss récalcitrant et d’y revenir plusieurs heures plus tard en étant plus puissant et mieux préparé. Il y a mille et une choses à voir dans le jeu de From Software, profitez-en.

Pourquoi certains passages sont-ils bloqués par une brume ?

Durant vos pérégrinations, vous croiserez peut-être des murs de brume. Ce n’est pas un bug, ou une zone inaccessible. Pour pouvoir les franchir, il faut utiliser un objet baptisé Clé-lame de pierre, qui ne sera plus consommable ensuite. On en trouve en fouillant les décors et/ou auprès de certains marchands. Comme vous pouvez l’imaginer, des récompenses intéressantes se cachent peut-être derrière ces barrières…

Gauche Droite

Comment augmenter son nombre de sorts utilisables ?

Vous désirez vous spécialiser dans la magie ? Alors il faudra obligatoirement augmenter le nombre de sorts à équiper avant de partir à l’aventure. Là encore, tout passe par un objet : le Mémolithe. Une fois dans l’inventaire, il ajoutera un emplacement de mémoire à votre arsenal. Dans les précédents jeux de FromSoftware, c’est en gagnant des niveaux qu’on peut augmenter son nombre de sorts utilisables. C’est donc un changement à noter.

Accepter la mort

Car vous allez beaucoup échouer dans Elden Ring.