Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la sortie de son DLC approche, Elden Ring s’offre logiquement une seconde vie. Sur Twitch, comme sur Steam, le RPG retrouve des statistiques de son lancement il y a deux ans.

Elden Ring est en train de vivre une seconde jeunesse. Plus de deux ans après son lancement qui a fait grand bruit, le RPG écoulé à plus de 25 millions d’exemplaires dans le monde s’apprête à accueillir une extension. Et l’arrivée imminente du DLC, baptisé Shadow of the Erdtree, a un impact plus que positif sur le trafic généré par Elden Ring sur les différentes plateformes.

Sur Steam, par exemple, la base de données SteamDB montre qu’Elden Ring a connu un pic de 174 563 joueuses et de joueurs connectés en même temps ces 30 derniers jours. Il faut remonter à mai 2022, soit quelques semaines après le lancement, pour trouver une statistique plus élevée (193 468). Le gain est immense : + 110,8 % par rapport à mai 2024. D’ailleurs, toujours sur Steam, Elden Ring et Shadow of the Erdtree occupent les premières places dans le classement des meilleures ventes.

Les meilleures ventes sur Steam // Source : Capture d’écran

Elden Ring a droit à une seconde jeunesse

Sur Twitch, on observe une tendance similaire. Le site TwitchTracker montre une croissance dans les chiffres réalisés par Elden Ring ces dernières semaines. En juin, le nombre moyen de spectatrices et spectateurs grimpe à 50 000, contre 36 000 en mai. Le jeu de FromSoftware retrouve un niveau d’audience proche des mois qui ont suivi son lancement (54 000 en mai 2022). On est certes loin des 177 000 de mars 2022, mais l’engouement était alors à son maximum. Début 2024, Elden Ring réunissait moins de 10 000 passionnés au maximum, en moyenne.

Ces indicateurs prouvent qu’il est bel et bien possible d’exister plusieurs années après sa sortie, à partir du moment où on a connu les sommets et que les nouveautés sont séduisantes. Les fans de la première heure ont envie de retourner dans Elden Ring et de découvrir le Royaume des ombres, la nouvelle région proposée par Shadow of the Erdtree.

Dernier point : il ne faut pas négliger les conditions d’accès à Shadow of the Erdtree. FromSoftware impose d’avoir battu deux boss (Radahn et Mohg) pour pouvoir entrer dans le Royaume des ombres. Une double obligation qui met beaucoup de personnes sur le carreau. Peut-être sont-elles en train d’arrêter de procrastiner pour réaliser ces prérequis et être à l’heure. « Vous avez moins de deux semaines pour vous préparer », avait indiqué l’éditeur Bandai Namco dans un tweet publié le 11 juin. Il ne leur reste plus que trois jours.

Pour aller plus loin À quelle heure pourra-t-on jouer au DLC d’Elden Ring ?

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !