Elden Ring : des fripouilles font du trafic de Runes sur eBay

Il est possible d’acheter des runes (des points d’expériences) d’Elden Ring sur eBay, afin de monter plus vite en niveau. Il est bien évidemment déconseillé de le faire.

Dans Elden Ring, rien n’est plus précieux qu’une Rune. Les Runes servent à tout dans le RPG exigeant de From Software : on peut les dépenser pour gagner des niveaux (à chaque palier, la somme réclamée augmente) ou les utiliser comme monnaie pour acheter des objets. En somme, plus on a de Runes, plus on est heureux. Et, bien sûr, certains y ont vu une opportunité de s’enrichir, comme l’a repéré PC Gamer dans un article du 5 février.

Sur Ebay, il suffit de taper ‘elden ring runes’ dans la barre de recherche pour tomber sur plusieurs annonces promettant monts et merveilles : en l’occurence, des millions de Runes pour quelques dollars (ou euros). Sur le papier, il est donc possible de gâcher le plaisir de faire évoluer son personnage en quelques clics, qu’importe la version d’Elden Ring à laquelle on joue.

Les Runes d’Elden Ring sur eBay

Acheter 2 millions de Runes sur eBay et les perdre en se faisant tuer

Eurogamer a testé l’expérience pour ne pas que nous ayons à le faire. Le journaliste Ed Nightingale a dépensé une poignée d’euros pour acquérir 2 millions de Runes. Il a d’abord cru à une arnaque. Mais non : le vendeur lui a donné rendez-vous dans Elden Ring — via le mode coopératif — afin de faire sa part. L’intéressé s’est alors retrouvé avec 2 millions de Runes d’un coup, sans vraiment savoir quoi en faire. Grâce à cette supercherie, son Vagabond est quand même passé au niveau 94, avec une Force atteignant les 99 (contre 14 au départ). Par chance, il ne s’est pas fait tuer quelques secondes après avoir récupéré ses 2 millions de Runes (on peut tout perdre, si on ne retourne pas à son cadavre à temps).

« Je suis ensuite parti me battre contre la Sentinelle de l’Arbre — le premier boss majeur que vous rencontrez —, m’attendant à un combat simple. Mais, bien sûr, gagner des niveaux dans Elden Ring n’est pas aussi simple. En dépit de ma Force surélevée, mon équipement de départ était trop basique pour en tirer profit », témoigne-t-il. Vous l’aurez compris, ces quelques 80 niveaux gagnés d’un coup ne l’ont pas rendu si surpuissant que ça. Dans Elden Ring, la progression passe aussi par l’équipement, qui doit être amélioré dans les forges grâce à des pierres dédiées (et plus rares encore que les Runes).

Il va sans dire que ces transactions ne sont pas autorisées dans Elden Ring, tel que stipulé dans les conditions d’utilisation — accessibles à cette page. L’article 10 indique que les joueuses et les joueurs ne doivent pas acheter et/ou revendre des objets ou des sauvegardes sous peine d’être bannis.