Guide Elden Ring : comment améliorer les dégâts et attaques ?

Dans Elden Ring, il est possible d’augmenter les dégâts de ses attaques, afin de répondre au défi posé par tous les ennemis. On vous aide à bien tout comprendre.

Elden Ring est un jeu vidéo de type RPG, orienté action dans lequel le personnage que vous incarnez évolue au fil des heures. Le but est bien entendu de gagner en puissance pour répondre à une adversité de plus en plus grande. Néanmoins, tout est un peu opaque dans le jeu vidéo développé par FromSoftware, y compris la marche à suivre pour améliorer ses attaques.

C’est l’objet de ce guide : vous aider à mieux comprendre comment fonctionne la progression dans Elden Ring. En effet, il ne suffit pas de gagner des niveaux pour être de plus en plus à l’aise dans le jeu. L’amélioration de son efficacité dans les combats passe par plusieurs leviers à connaître.

Elden Ring // Source : Capture d’écran

L’augmentation de sa puissance dans Elden Ring passe par plusieurs leviers

Comprendre le rôle des différentes caractéristiques

Votre personnage est régi par plusieurs caractéristiques, lesquelles occupent chacune un rôle différent. Pour bien comprendre le système de progression, il est donc d’abord nécessaire de connaître à quoi correspondent lesdites caractéristiques. D’autant qu’elles n’influencent pas toutes votre puissance d’attaque.

Voici les caractéristiques les plus importantes pour augmenter ses dégâts :

La Force ;

La Dextérité ;

L’Intelligence ;

La Foi ;

L’Ésotérisme.

En somme, quand vous gagnez des niveaux, veillez à répartir vos points dans ces cinq catégories-là. Attention, il ne s’agit pas de faire des choix au hasard : il faut viser les caractéristiques qui ont de l’importance pour votre classe et votre équipement. Par exemple, un adepte des incantations, liées à la Foi, n’aura aucun intérêt à miser sur l’Intelligence. Pour augmenter ses dégâts, il faut répartir subtilement, sachant qu’il ne faut pas lésiner non plus la Vigueur (points de vie), l’Endurance (points d’endurance) et l’Esprit (points de magie).

Petite précision : la Dextérité n’est pas à négliger quand on lance des sorts ou des incantations. Cette caractéristique permet effectivement d’augmenter la vitesse de déclenchement.

Pour aller plus loin Elden Ring : quelle classe choisir ?

L’importance de l’équipement

Gagner des niveaux est une étape importante pour faire de plus en plus de dégâts. Mais, en réalité, ce n’est que la moitié du travail effectué. Il est aussi nécessaire d’améliorer son équipement auprès du Forgeron, situé dans le Bastion de la Grâce (le QG, auquel on accède au bout de quelques heures de jeu).

Pour utiliser une arme, il faut répondre à certains critères liés… aux caractéristiques. Par exemple, une épée lourde pourra demander 30 points de Force et 14 points de Dextérité pour être utilisée dans de bonnes conditions.

En parallèle, une arme est indexée sur une ou plusieurs statistiques, avec un rang attribué à chaque fois (sous la forme d’une lettre). Par exemple, une hache pourra avoir un rang B en Force et un rang D en Dextérité. Ce qui veut dire : en augmentant votre Force, vous aurez un bonus de dégâts plus important.

Voici mon Épée de cristal (augmentée au niveau 9, soit presque au maximum) : en termes d’attributs requis, elle réclame 13 en Force, 10 en Dextérité et 15 en intelligence. Au niveau du bonus d’attribut, c’est surtout la Force qui prime avec un rang C (contre D pour l’Intelligence et la Dextérité). En somme, si je veux taper plus fort avec cette épée, il sera préférable d’augmenter ma Force quand je gagne un niveau.

Elden Ring // Source : Capture PS5

Autre exemple avec cette Épée large sanguine (augmentée au niveau 25, soit le maximum possible). Il faut moins d’attributs (10 en Force et autant en Dextérité). Et on peut constater que le bonus d’attribut est surtout la Force avec son rang B.

Elden Ring // Source : Capture PS5

Différences entre mes deux épées :

Épée de cristal Épée large sanguine Niveau 9 sur 10 25 sur 25 Dégâts physiques 244 240 Bonus d’attribut +160 +216

Dans cette illustration, on peut constater que mon Épée de cristal tape plus fort que mon Épée sanguine hors bonus. Mais comme l’Épée sanguine a un attribut B en force (contre C pour l’Épée de cristal), alors elle dispose d’un bonus plus important. Ce qui compense.

Comme rien n’est simple dans Elden Ring, les armes sont réparties en deux catégories : les normales et les spéciales.

Les armes normales peuvent être personnalisées au moyen des Cendres de guerre — soit un pouvoir qui change les caractéristiques. On peut par ailleurs modifier les attributs d’une arme pour lui offrir une affinité (magie, poison, glace…) : une opportunité pour augmenter, encore, les dégâts en fonction de sa spécialité. À ce sujet, il faut savoir que les armes capables de provoquer du Saignement sont particulièrement efficaces (y compris contre les boss).

Exemple avec cette dague Miséricorde :

Dague avec affinité poison Dague avec affinité glace

Comment améliorer son équipement ?

Outre la hausse des dégâts liée à vos caractéristiques, les armes gagnent en puissance grâce à des objets baptisés Pierres de forge. Il y en a deux types : les Pierres de forge (pour les armes normales) et les Pierres de forge sombres (pour les armes spéciales). Oui, c’est toujours un peu compliqué.

Les armes peuvent atteindre le niveau 25 tandis que les armes spéciales s’arrêtent au niveau 10. Les Pierres de forge ont, elles-aussi, un rang et il faut en consommer plusieurs pour augmenter la puissance de son arme. En somme : il faut bien réfléchir avant de les dépenser. D’autant qu’on ne trouve pas facilement des Pierres de forge dans l’Entre-terre (astuce : allez dans les mines).

Les différents niveaux des Pierres de forge :

Armes normales Armes spéciales Pierres de forge 1 : jusqu’à +5 Pierres de forge sombres 1 : jusqu’à +1 Pierres de forge 2 : jusqu’à +6 Pierres de forge sombres 2 : jusqu’à +2 Pierres de forge 3 : jusqu’à +9 Pierres de forge sombres 3 : jusqu’à +3 Pierres de forge 4 : jusqu’à +12 Pierres de forge sombres 4 : jusqu’à +4 Pierres de forge 5 : jusqu’à +15 Pierres de forge sombres 5 : jusqu’à +5 Pierres de forge 6 : jusqu’à +18 Pierres de forge sombres 6 : jusqu’à +6 Pierres de forge 7 : jusqu’à +21 Pierres de forge sombres 7 : jusqu’à +7 Pierres de forge 8 : jusqu’à +24 Pierres de forge sombres 8 : jusqu’à +8 Pierre de forge des dragons anciens : jusqu’à +25 Pierres de forge sombres 9 : jusqu’à +9 Pierre de forge sombre des dragons anciens : jusqu’à +10

Passé un certain stade dans le jeu, vous allez pouvoir acheter des Pierres de forge auprès d’un marchand situé dans le Bastion de la Grâce (les carcasses des jumelles). Il faudra pour cela récupérer des Perles cinéraires — qui permettent d’étoffer les rayons de ce marchand très spécial. En attendant, économisez et optimisez.