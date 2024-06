Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’extension d’Elden Ring débarque enfin sur consoles et PC. Le DLC du jeu de From Software, GOTY de 2022, propose une nouvelle région, de nouveaux boss et de nouveau lancés de manettes à travers le salon. Voici où le trouver au meilleur prix.

Où trouver le DLC d’Elden Ring au meilleur prix ?

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition est vendu 79,99 € sur Steam, le PlayStation Store et le Microsoft Store.

La version boite pour PS5 est proposée au prix de 60,36 € et la version Xbox Series au même prix, sur le site de Leclerc. Le retrait et la livraison en magasin sont gratuits, tandis que la livraison à domicile est à partir de 5,90 €.

La version boite pour PS5 est au prix de 61,99 €, tout comme la version Xbox Series, proposée au même prix sur le site de Carrefour. La livraison en magasin et en relais Pickup ou Relais Colis est gratuite.

Notez que si vous possédez déjà le jeu original, le DLC Shadow of the Erdtree est au prix de 39,99 € sur les stores de chaque console et sur Steam.

C’est quoi, ce DLC d’Elden Ring ?

Sorti en 2022, Elden Ring est un jeu du créateur Hidetaka Miyazaki, à qui l’on doit la série des Dark Souls ou encore Sekiro Shadows Die Twice. Que vous ayez joué ou non au titre de FromSoftware, le Game of the Year de 2022 vous est certainement familier si vous vous intéressez aux jeux vidéo. Avec son monde ouvert organique, son incroyable direction artistique, son ambiance unique et sa difficulté élevée, le jeu a marqué les esprits avec une proposition de gaming radicale. Un peu plus de deux ans plus tard, le studio japonais sort l’unique DLC, baptisé Shadow of the Erdtree.

Si Elden Ring vous manque, ce nouveau chapitre tombe à point nommé. Shadow of the Erdtree se déroule dans une région inédite, appelée le Royaume des ombres. Pour accéder à cette zone inédite, quelques conditions s’imposent toutefois, comme battre un certain boss, sans quoi vous ne pourrez accéder à l’extension. Et si vous débutez dans l’aventure avec cette édition du jeu, bon courage.

Le bestiaire d’Elden Ring: Shadow of the Erdtree est toujours inspiré // Source : Bandai Namco

Est-ce que l’édition Shadow of the Erdtree d’Elden Ring vaut le coup ?

Si vous possédez déjà le jeu sur PS5, Xbox Series ou PC, Il vaut mieux se tourner sur le DLC seulement, moins cher, à moins que vous souhaitiez l’avoir en version physique. Pour celles et ceux qui commencent l’aventure, 60 € pour le jeu de base et son DLC, c’est un très bon prix. Si vous touchez pour la première fois au titre, sachez qu’Elden Ring n’est pas votre ami, et il en va de même pour son DLC. Le jeu peut être frustrant par sa difficulté parfois mal dosée, et ses boss rageants. Vous pourrez toujours éviter de nombreux conflits en vous cachant dans des buissons, et profiter de la magnifique DA des décors.

Shadow of the Erdtree est aussi baigné dans la mélancolie que l’est le jeu original. L’univers de dark fantasy est une réussite indéniable, appuyé par une technique solide, et des graphismes qui rendent justice à la vision de ses créateurs. Cette édition promet une bonne centaine d’heures, pas toujours amusantes, mais sûrement inoubliables.

Pour aller plus loin avec le jeu

👉 Découvrez notre test d’Elden Ring

👉 Et notre test du DLC Shadow of the Erdtree

