Blizzard Entertainment avait une information de taille à partager sur Diablo 4 durant sa conférence BlizzCon diffusée en ligne. Une nouvelle classe rejoint le casting : le Voleur, qui sera une femme.

Blizzard avait annoncé la couleur avant son événement BlizzCon, dont la cérémonie d’ouverture a été diffusée en ligne le 19 février : Diablo 4 ne sortira pas avant l’année prochaine. Néanmoins, l’entreprise américaine avait quand même une information importante à partager avec les fans : la présentation d’une nouvelle classe à incarner. Les joueurs pourront donc enfiler le costume d’un Voleur — ou plutôt d’une voleuse dans l’histoire.

Le Voleur rejoint un casting déjà composé du Barbare, du Druide et de la Sorcière. « Le voleur est un combattant agile et polyvalent qui peut se spécialiser aussi bien dans les attaques à distance qu’en combat rapproché », indique Blizzard en description. Une bande-annonce permet d’introduire le personnage dans l’univers de Diablo 4 et dévoile les premières images de gameplay de cette classe.

Diablo 4 signe le grand retour du Voleur

À en juger par les quelques secondes montrant le Voleur en action, la classe devrait rappeler des souvenirs à celles et ceux qui s’étaient pris de passion pour le Chasseur de Démons dans Diablo 3. Autrement, il s’agit d’un retour dans la saga, puisque le premier épisode permettait déjà d’incarner un rogue. Dans Diablo 2, cette classe pouvait être enrôlée pour accompagner la joueuse ou le joueur dans son périple, en soutien donc.

Blizzard promet de la souplesse avec le Voleur et, surtout, toute une ribambelle d’options de personnalisation. On pourra par exemple en faire un archer hors pair ou, à contrario, un expert du corps-à-corps avec des épées et/ou des poignards. Ses compétences devraient réunir pièges et artifices pour semer la dévastation dans les rangs ennemis. On pourra choisir l’apparence, le passé et le style de jeu de son Voleur. En bref, cette nouvelle classe sera beaucoup plus évoluée que celle du Diablo original, cantonnée à un rôle d’archer. Elle reprendra aussi le système de combos de l’Assassin de Diablo 2.

Le Voleur sera notamment basé sur les mouvements rapides. « L’esquive vers l’avant frappe les ennemis en chemin. Ce n’est pas la compétence la plus puissante, mais comme vous pouvez bouger beaucoup avec, c’est une compétence très polyvalente. Elle permet de se repositionner, d’engager le combat ou d’attendre que l’ennemi fasse sa grosse attaque avant de se ruer dessus », explique Luis Barriga, directeur de Diablo 4, dans les colonnes de PC Gamer.

