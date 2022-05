La série évènement de Disney dévoile les aventures de Obi-Wan Kenobi, le plus charismatique des Jedi. Ce dernier est férocement poursuivi par Reva, un personnage colérique et remonté contre l’ancien ordre.

Ce vendredi 27 mai, Disney+ lance Obi-Wan Kenobi, la plus attendue des séries Star Wars. Le personnage, très apprécié par les fans, a enfin droit à sa propre saga et les deux premiers épisodes disponibles viennent enrichir l’univers avec des personnages inédits.

La série raconte les aventures du célèbre jedi, exilé sur la planète désertique de Tatooine. La trame débute dix ans après les évènements de l’épisode 3 (La revanche des Sith) et le combat entre le maitre et son élève Anakin, futur Dark Vador, et donc 9 avant l’épisode 4 (Un nouvel espoir).

Obi-Wan ne peut évidemment pas rester caché bien longtemps – sinon il n’y a pas de série – et doit donc se confronter à cet empire qui compte bien éliminer les derniers Jedi encore vivants. Parmi les sbires du mal, chargés de remplir cette terrible mission, on découvre Reva, une inquisitrice agressive et décidément rancunière envers le héros de la série. D’où vient cette nouvelle méchante ? Pourquoi haït-elle autant Obi-Wan ? Entre les véritables informations et les théories des fans, on tente d’y répondre. Attention spoilers.

Une étrange obsession pour Kenobi

On n’attend pas longtemps avant de découvrir qui sera à la poursuite d’Obi-Wan Kenobi. Le Grand Inquisiteur apparait dès le début du premier épisode, ainsi que son lieutenant, le cinquième frère. Ceux qui ont regardé la série animé Star Wars Rebels connaissent ce personnage, chargé de chasser les Jedi dans l’empire.

La saga Kenobi introduit également un nouveau membre de l’inquisition, nommé Reva – interprétée par l’actrice Moses Ingram – également appelée troisième sœur. Cette dernière révèle rapidement qu’elle maîtrise la force et dégaine dès qu’elle le peut un sabre laser rouge, couleur des Sith.

On sait que les inquisiteurs sont des êtres sensibles à la force, recrutés pour leurs aptitudes. Parmi eux, on compte d’anciens Jedi ayant succombé au côté obscur. Le Grand Inquisiteur domine cette institution et dirige ceux qu’ils désignent par les frères et les sœurs. Suivant la Règle des Deux – un maître et son apprenti, pas plus –, ils ne sont pas considérés comme des Sith et ne portent pas le titre de Dark.

Le Grand Inquisiteur Source : Disney

En outre, la toute première scène d’Obi-Wan Kenobi nous montre des enfants tentant d’échapper à l’Ordre 66 pendant l’extermination des Jedi. Pourquoi nous montrer ces apprentis désespérés, au bord de la mort, pour passer tout de suite à la trame principale ?

Eh bien, Reva est assez jeune et il est possible qu’elle ait assisté aux massacres de ses maîtres et camarades. Par ailleurs, le Grand Inquisiteur rappelle qu’elle a été trouvée dans « les égouts », donc potentiellement abandonnée. Si c’est le cas, plusieurs questions se posent : Reva est-elle l’apprentie Sith secrète d’Anakin ? Ou bien, est-ce simplement parce qu’elle était présente dans le Temple Jedi et qu’elle a vu le visage d’Anakin Skywalker en train de tuer d’autres Jedi ?

On est certains qu’elle connait les coulisses de la chute de la République. Reva connait l’importance d’Obi-Wan et insiste pour le pourchasser au point de saper l’autorité de ses supérieurs. Est-ce par déception des Jedi ou pour briller devant Dark Vador, remonté contre son ancien maitre ?

Par ailleurs, il est assez surprenant de voir Reva être désignée par son nom, car les Inquisiteurs ont tendance à utiliser leurs titres officiels – comme Troisième Sœur. Elle brise la règle établie d’une manière intéressante. L’institution ne représente pas non plus grand-chose pour elle puisque Reva transperce le Grand Inquisiteur d’elle-même avec son sabre, afin de s’attribuer le mérite de l’arrestation de Kenobi.

Pour autant, le chef de l’ordre est probablement encore en vie. Le Grand Inquisiteur ne serait pas le premier personnage à survivre après un coup vraisemblablement mortel – Dark Maul, Boba Fett – et pourrait potentiellement revenir dans les prochains épisodes. Un détail plus important encore, il apparaît dans la série animée Rebels qui se tient quatre ans après les évènements de la série Obi-Wan Kenobi. Disney ne se serait pas permis une telle erreur et si le Grand Inquisiteur venait à revenir avant la fin de la saison, ce serait un mauvais signe pour Reva.