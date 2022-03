L’attente touchera bientôt à sa fin : le 25 mai, la série Obi-Wan Kenobi sera diffusée sur Disney+. En attendant, un premier trailer est dévoilé.

Il était une fois, dans une galaxie pas si lointaine : le premier teaser de la série sur Obi-Wan Kenobi. Attendue de pied ferme et de longue date par les fans de la saga cinématographique, la bande-annonce a fini par arriver sur le net le 9 mars. Vous y retrouverez évidemment Ewan McGregor dans le rôle titre, et bien d’autres choses, que nous vous laissons découvrir.

La série Kenobi arrivera sur Disney+ le 25 mai

La série sera proposée à partir du 25 mai 2022 sur le service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) de Disney+. Une date symbolique dans l’imaginaire des fans. C’est en effet le 25 mai 1977 que sortait sur les écrans de cinéma américains un certain film intitulé Star Wars : A New Hope. Le 25 mai 2022 sera donc le 45e anniversaire de la sortie du film.

Kenobi est incontestablement l’un des projets cinématographiques et télévisuels sur Star Wars les plus attendus. On suivra le célèbre Jedi lors de son exil sur Tatooine, où il veillera à bonne distance d’un certain… Luke Skywalker. Mais, bien sûr, la vie sur la planète désertique ne sera pas de tout repos pour Obi-Wan. Une nouvelle menace liée au Côté Obscur guette.

Obi-Wan Kenobi veillant sur Luke Skywalker. // Source : Lucasfilm