La série avec Ewan McGregor qui est en préparation chez Disney aurait été mise en pause pour remanier le script, sans date de retour en préproduction pour le moment.

Obi-Wan Kenobi sera-t-il de retour un jour dans une série sur Disney+ ? L’avenir du projet vient de se teinter de doute : le Hollywood Reporter rapporte ce 23 janvier 2020 que son développement a été mis en pause, alors qu’il était entré en préproduction.

Disney a annoncé en août dernier la préparation d’une série où Ewan McGregor est censé reprendre son rôle du célèbre Jedi, pour une diffusion exclusive sur Disney+, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) lancée le 12 novembre aux États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande et Pays-Bas.

Des problèmes de scénario ?

Il n’y avait pas de date de sortie à l’époque, mais le tournage devait commencer en 2020. Selon le site Collider, qui cite deux sources anonymes, l’équipe de production qui avait été sommée de venir à Londres pour commencer à travailler aurait ainsi été renvoyée chez elle jusqu’à nouvel ordre.

Le problème viendrait en partie du scénario, d’après le Hollywood Reporter. La trame des deux premiers épisodes, les seuls à avoir été écrits en entier, n’aurait pas convaincu, au point où la totalité des six épisodes aurait été abandonnée. LucasFilm serait en train de chercher de nouveaux scénaristes pour travailler sur le projet, et partirait à ce jour sur une commande de quatre épisodes, et non plus six. Ces décisions peuvent toutefois encore beaucoup changer.

Un synopsis trop proche de The Mandalorian ?

Une source anonyme a mentionné le fait que le scénario d’origine de la série aurait été trop proche de celui de The Mandalorian — la première série originale Disney+ — où Obi-Wan aurait été censé prendre sous son aile un jeune Luke et/ou une jeune Leia, ce qui ressemble au pitch du Mandalorian, protecteur du fameux Baby Yoda.

La réalisatrice Deborah Chow devrait toutefois rester aux manettes, et Ewan McGregor est toujours sur le projet.

Disney+ n’a pas communiqué d’informations officielles sur le sujet. Ewan McGregor a, en revanche, été interrogé pendant des tables rondes presse ce 24 janvier : il a confirmé que « le tournage a été repoussé à début 2021 ». Avant d’assurer : « Les scénarios sont très bons. J’ai vu 90 % de ce qui a été écrit. Tout ce que vous lisez à propos de conflits créatifs, c’est de la merde, rien n’est vrai. Ils ont juste repoussé les dates. »

À l’origine, le projet sur Obi-Wan Kenobi a été pensé comme un film par Lucasfilm, avant de pivoter de stratégie après le succès en demi-teinte de deux spin-off récents au cinéma, Rogue One et surtout Solo.

Crédit photo de la une : Disney Signaler une erreur dans le texte