Après The Acolyte, l’univers de Star Wars connaîtra une nouvelle aventure dans une galaxie lointaine, très lointaine, avec Skeleton Crew. Date de sortie, casting, histoire… Voici tout ce que l’on sait déjà sur cette série pour enfants, avec Jude Law.

Jude Law en maître Jedi : voilà comment a été présentée la prochaine série de l’univers de Star Wars, nommée Skeleton Crew. Après le succès mitigé de The Acolyte, injustement accusée d’être trop « woke » et victime de critiques négatives postées en masse sur Internet, cette nouvelle production pourrait permettre à la saga de toucher son public originel : la jeunesse. Mais que sait-on déjà sur cette aventure qui s’annonce épique ?

Une équipe de choc (ou pas). // Source : Disney+

Quand sort la série Skeleton Crew sur Disney+ ?

Grâce à une publication datée du 31 juillet 2024 sur le compte X (ex-Twitter) de Star Wars, on sait quand seront disponibles les épisodes de Skeleton Crew : la date de sortie est prévue dès le 3 décembre 2024, sur Disney+, soit pile à temps pour la période des fêtes de fin d’année.

Cette annonce s’est accompagnée de plusieurs photos inédites, montrant le personnage joué par Jude Law ainsi qu’une équipe d’enfants, à bord de différents véhicules. Parmi eux, se trouve un adorable éléphant bleu, probablement un ortolan nommé Neel, dont la peluche devrait à coup sûr trouver une place sous le sapin de Noël.

Combien d’épisodes sont prévus pour la saison 1 de Skeleton Crew ?

Cette première saison sera composée de 8 épisodes, dont on ignore pour le moment la durée. Considérant le public visé par la série, on peut cependant parier sur des courts chapitres, pour permettre aux enfants de rester jusqu’au bout de chaque épisode.

Deux enfants de Skeleton Crew. // Source : Disney+

Quel sera le casting de Skeleton Crew ?

La star de la série, ce sera évidemment Jude Law. L’acteur britannique, vu dans Les Animaux Fantastiques, jouera le personnage principal de Skeleton Crew, aux côtés d’un casting composé majoritairement d’enfants :

Ravi Cabot-Conyers (Wim)

Kyriana Kratter (KB)

Robert Timothy Smith (Neel)

Ryan Kiera Armstrong (Fern)

Nick Frost (Shaun of the Dead) prêtera également sa voix en version originale à un droïde nommé SM-33.

Jude Law ne sera pas la seule étoile à briller dans cette galaxie : plusieurs épisodes seront ainsi réalisés par David Lowery (Peter Pan & Wendy) et surtout par les Daniels, à qui l’on doit le formidable Everything Everywhere All At Once. Un drôle de mélange, créé par Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) et Christopher Ford (Spider-Man: Homecoming), qui nous rend forcément très impatients de découvrir le résultat.

À qui s’adressera Skeleton Crew ?

Au vu des premières images, on peut parier sur une ambiance plutôt jeunesse, qui pourrait rappeler à bien des égards celle de la saga Willow, également produite par Lucasfilm, ou des films des années 1980 comme Les Goonies. On aperçoit ainsi des enfants sur des véhicules volants, à la manière de E.T. ou de Stranger Things, plus récemment.

Harry Potter, Stranger Things ou Skeleton Crew ? // Source : Disney+

Pour autant, la série ne devrait pas uniquement s’adresser aux enfants, et parlera forcément aux nostalgiques de la première trilogie Star Wars. Skeleton Crew fera ainsi appel à de vieilles techniques utilisées pour les débuts de la franchise, comme le stop-motion.

Cette méthode consiste à utiliser de vrais objets en version miniature pour les décors. Pour diriger les opérations, la série pourra bénéficier du meilleur allié possible : Phil Tipett, expert de ces effets visuels, qui a notamment travaillé sur les films Star Wars : L’Empire Contre-Attaque ainsi que sur Un Nouvel Espoir.

Quelle sera l’histoire de Skeleton Crew ?

La prochaine série de l’univers Star Wars nous embarquera aux côtés de Jod Na Nawood, joué donc par Jude Law, qui maîtrise la Force comme sa poche. Le chemin de ce Jedi aux motivations complexes va croiser celui d’un groupe d’enfants, trois humains et un ortolan, qui cherche désespérément à rentrer sur sa planète originale.

Ils devraient notamment affronter le grand méchant de la saison 3 de The Mandalorian, Vane. Les deux séries sont d’ailleurs situées à la même période chronologique, celle de la Nouvelle République, également dépeinte dans Ahsoka et Le Livre de Boba Fett.

