Ce vendredi 27 mai, Disney+ lance sa très attendue série Star Wars Obi-Wan Kenobi. Deux épisodes (sur six) seront proposés d’un coup. Mais comment en profiter ? Pas besoin de maîtriser la Force pour ça.

Après la critiquée Boba Fett, Disney+ poursuit malgré tout l’enrichissement de l’univers Star Wars à coup de séries originales. Place aujourd’hui à Obi-Wan Kenobi qui, comme son nom l’indique, s’intéresse au célèbre personnage, qui sera toujours incarné par Ewan McGregor. Composée de 6 épisodes, cette mini-série sera diffusée de manière hebdomadaire. Disney+ ouvrira toutefois le bal avec deux épisodes d’un coup.

Pour mémoire, l’intrigue se déroule quelques années après les événements de la prélogie, mais aussi ceux de la série animée The Clone Wars. Plusieurs années après la chute de la République et la montée en puissance de l’Empire, le célèbre Jedi est sur Tatooine afin de veiller sur Luke Skywalker. Mais il ne sera visiblement pas laissé tranquille, d’autant qu’un certain Dark Vador (toujours incarné par Hayden Christensen) sera aussi de retour.

Si vous souhaitez profiter au maximum du show, n’hésitez pas avant de le lancer à consulter notre guide de ce qu’il faut avoir vu avant Obi-Wan Kenobi.

Source : Lucasfilm

Comment regarder Obi-Wan Kenobi en streaming en ligne ?

En passant par Disney+

Disney+ ne propose qu’un seul abonnement, à 8,99 euros par mois ou 89,99 euros à l’année (soit -15 %), et sans engagement. Pour s’abonner, il suffit de passer par le site web officiel ou bien par les applications proposées sur mobiles/TV. En plus de l’absence de période d’essais, rappelons que ce prix a récemment augmenté suite à l’enrichissement du catalogue avec la section Star .

En passant par Canal+

Si vous êtes déjà abonné à Canal+, avant de souscrire à un autre abonnement, vérifiez si vous avez peut-être déjà accès à Disney+. C’est le cas si vous profitez de l’offre à 20,99 euros par mois, clairement baptisée Canal+ et Disney+. Cette formule intéressante s’accompagne en revanche d’un engagement non négligeable de 24 mois, et notez bien qu’après 12 mois le prix monte à 24,99 euros par mois. Si ce combo ne vous suffit pas, l’offre Ciné/séries à 34,99 euros par mois (également ave engagement de 2 ans et prix qui monte à 40,99 euros par mois après un an) ajoute également l’accès à Netflix, OCS, StarzPlay et d’autres chaînes Canal+. Ces offres existent aussi en version plein tarif mais sans engagement, ainsi qu’en formules à moitié prix pour les -26 ans.

En passant par un FAI (Orange, Free, SFR)

Enfin, certains Fournisseurs d’Accès à Internet proposent de s’abonner à Disney+ en passant par votre box TV, au même prix pratiqué directement par le service de SVoD. C’est notamment le cas d’Orange via ses forfaits fibre et ADSL depuis la chaîne 68. Idem chez SFR, où plusieurs bouquets TV sont proposés en option. Chez Free, il est également possible de s’abonner en option à Disney+ en passant par les différents abonnements Internet proposés, à savoir l’offre Freebox Delta à 39,99€ par mois ou la Freebox Pop à 29,99€ par mois pour la première année. Direction le canal 132 de votre Freebox ou sur votre Espace Abonné pour en profiter.

