Avec la sortie de la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+, il peut être utile de voir ou revoir des films et des épisodes de séries Star Wars. Voilà ce qu’il convient d’attaquer en priorité.

C’est le 27 mai 2022 que démarre la diffusion de la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+. Pour qui est fan de Star Wars, on ne se fait guère d’inquiétude : vous êtes sans doute à jour de tout ce qu’il y a à voir, lire, découvrir de la saga. On n’a pas besoin de vous présenter qui est Obi-Wan Kenobi. Ce serait un affront, qui risquerait de se régler dans le sang. Mais pour les autres ?

Est-il possible de ne retenir qu’une poignée de films et d’épisodes de séries TV pour rattraper une éventuelle lacune ou tout simplement pour se rafraichir la mémoire avant le jour J ? Compte tenu de l’imminence de la sortie de Kenobi, il serait déraisonnable de vous dire de regarder douze longs-métrages, plus les films d’animation, et des dizaines d’épisodes de séries.

Il faut aller à l’essentiel, avec une sélection restreinte, mais indispensable.

Star Wars, épisode I : La Menace fantôme

C’est le tout premier film de l’ordre chronologique de Star Wars. On découvre un jeune Obi-Wan, encore au stade de padawan, partir en mission diplomatique alors qu’un blocus commercial de la planète Naboo s’est mis en place. Avec son maître Qui-Gon Jinn, il lui faut essayer de régler la crise pacifiquement. C’est au cours de cette aventure qu’il rencontrera un certain Anakin Skywalker…

Obi-Kan Kenobi, à droite. Notez l’absence de barbe. // Source : Star Wars

Star Wars, épisode II : L’Attaque des clones

Dix ans ont passé. Obi-Wan Kenobi est devenu maître Jedi et il a désormais sous son aile Anakin Skywalker, devenu un homme. Mais le padawan s’avère audacieux, bravache, têtu. Il discute parfois les consignes de son maître. Quant au code Jedi, il a de plus en plus de mal à s’y conformer. Car derrière l’armure Jedi, il y a un cœur, et celui-ci bat pour Padmé Amidala…

Anakin, à droite, a bien grandi. Et Obi-Wan doit parfois faire montre de beaucoup de pédagogie avec son impétueux apprenti. // Source : Star Wars

Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith

La crise politique qui a éclaté dans l’épisode précédent s’est propagée et a gangréné toute la galaxie. La guerre est là. L’ordre Jedi est mobilisé sur le front, comme les clones, qui sont déversés sur le champ de bataille par milliers. En coulisses, un Sith est à la manœuvre. Il intrigue. Il fomente. Il louvoie. Et à la fin, il se révèle et parvient à faire chuter Anakin Skywalker avec lui. Il se relèvera en Dark Vador.

Obi-Wan Kenobi, siégeant au Conseil de l’Ordre Jedi. // Source : Lucasfilm

Star Wars: The Clone Wars

Ce film d’animation, sorti en 2008, se situe chronologiquement entre les épisodes II et III. Il est plutôt recommandé de le voir dans cet ordre, mais vous savez qu’avec Star Wars, on peut faire un peu comme on veut. Comme le nom l’indique, il s’agit d’un long-métrage qui se focalise sur la guerre des clones, et permet en un peu plus d’1h30 de voir Anakin et Obi-Wan dans le conflit.

Comme vous pouvez le voir, la modélisation est passée du Côté Obscur… (oui, oh, ça va). // Source : Star Wars

Star Wars: The Clone Wars (la série)

Si vous avez encore du temps, vous pouvez attaquer la série The Clone Wars. Le fait est qu’elle fait 7 saisons et 133 épisodes. Vous n’aurez peut-être pas le temps de tout voir d’ici la sortie de la série sur Obi-Wan… Mais il y a quelques épisodes plus pertinents que d’autres, ou en tout cas plus décisifs que d’autres pour être dans les meilleures dispositions possibles pour la série Kenobi.

Quelques arcs narratifs sont en effet considérés par les fans comme importants pour comprendre la dynamique d’Obi-Wan et d’Anakin. C’est le cas des épisodes 12 à 14 du premier arc mandalorien, dans la saison 2. Ainsi, Obi-Wan dans ces trois épisodes représente deux voies alternatives — en plus d’une troisième — qu’Anakin Skywalker aurait pu emprunter.

Il y a également au moins deux autres arcs qu’il peut être intéressant d’explorer. Dans la saison 3, avec les épisodes 15 à 17, avec des explications sur la Force au-delà des points de vue des Jedi et Sith. C’est l’arc Mortis. C’est un arc décisif pour le « lore » de Star Wars, sur l’équilibre entre le côté Obscur et le côté Lumineux, sur la prophétie, qui a eu un impact marquant sur les fans.

Les fantômes du passé ressurgissent… // Source : Star Wars

Un autre arc remarquable est celui de la saison 4, avec les épisodes 15 à 18. Cet arc, surnommé Obi-Wan Undercover (entre autres surnoms), offre l’opportunité de creuser la personnalité du Jedi, alors qu’il se fait passer pour un chasseur de primes. Obi-Wan Kenobi se fait passer pour mort, met au point tout un plan pour assassiner le chancelier Palpatine… inattendu !

Vous en voulez plus ? Il y a quelques autres arcs ou épisodes isolés que l’on peut ajouter à cette liste, si vous avez encore du temps avant le jour J.

On pense à l’arc des esclavagistes zygerriens (épisodes 11 à 13 de la saison 4), aux épisodes 5 à 7 de la saison 2, à propos d’une bataille de Géonosis, l’épisode 16 de la saison 5 (The Lawless), qui suggère un amour manqué pour Obi-Wan Kenobi, et un drame. On ne vous en dit pas plus pour éviter de trop en révéler, mais c’est un moment difficile pour le Jedi.

« Twisted by the Dark Side, young Skywalker has become. » // Source : Star Wars

One more thing…

Vous souhaitez aller plus loin encore ? Alors peut-être est-ce du côté de l’épisode Twin Suns qu’il vous faut regarder. C’est une proposition un peu originale, car c’est un épisode qui techniquement se déroule après la série Kenobi. Elle se trouve d’ailleurs dans une autre série (Star Wars Rebels,) à l’épisode 20 de la saison 3. Mais cela pourrait vous plaire…

Petite soirée, au calme, avec des marshmallows grillés (non on plaisante). // Source : Star Wars