Star Wars : Obi-Wan Kenobi démarrera sur Disney+ en mai 2022, à une date anniversaire importante pour la saga. Une première affiche est également révélée.

Ewan McGregor va reprendre son rôle d’Obi-Wan Kenobi, dans une série Disney+ qui participe à l’univers étendu Stars Wars. Pour l’instant, les séries s’inscrivant dans la guerre des étoiles se limitaient au secteur des chasseurs de prime, avec The Mandalorian, qui a fait le buzz surtout pour Baby Yoda, et The Book of Boba Fett, qui s’est révélée décevante.

Les fans de la saga en attendent donc beaucoup de Star Wars : Obi-Wan Kenobi, une série qui devrait approfondir encore davantage l’univers de Star Wars sous un nouveau jour.

Ewan McGregor de retour le 25 mai 2022

Alors que le programme était jusqu’alors en production, sans horizon particulier, c’est ce 9 février 2022 que Disney+ officialise enfin l’arrivée de la série. Le service de SVOD a fourni non seulement une date, mais aussi une affiche.

Kenobi sera donc disponible sur Disney+ à partir du 25 mai 2022. Comme toutes les séries de la plateforme, il faudra suivre à hauteur d’un épisode par semaine.

L’affiche de Star Wars Kenobi. // Source : Disney+

L’affiche ne révèle pas grand-chose : on voit simplement Obi-Wan marchant seul dans un désert (une iconographie assez typique de Star Wars). Aucun synopsis n’a été révélé concernant Kenobi. On sait cependant que les événements de la série se situeront 10 ans après La Revanche des Sith. Il ne reste plus grand monde, à cette époque, de l’ordre Jedi. Par ailleurs, la série TV comptera 6 épisodes.

Qu’a fait Obi-Wan durant ces 10 ans ? Quelle sera sa grande mission dorénavant ? Nous apprendrons tout cela avec la série, et peut-être que des bandes annonces ne devraient plus tarder pour donner quelques éléments supplémentaires sur l’intrigue. À noter que Hayden Christensen reprendra son rôle d’Anakin/Dark Vador.

Le 25 mai n’est pas un détail

Vous serez peut-être étonné que Disney+ n’ait pas saisi l’opportunité de démarrer la série le 4 mai — le fameux « Star Wars Day ». Mais le 25 mai n’est pas non plus une date sans intérêt : le 25 mai 1977 sortait sur les écrans américains Star Wars : A New Hope. À cette date, le potentiel de Star Wars n’était pas encore forcément compris, et tenez-vous bien : le 25 mai 1977, seulement 32 cinémas (et 8 autres quelques jours après) avaient entrepris de diffuser A New Hope.

En tout cas, le 25 mai 2022 fêtera le 45e anniversaire de la franchise Star Wars depuis la sortie du tout premier film de George Lucas. Ce sont donc aussi les 45 ans de la première apparition d’Obi-Wan Kenobi à l’écran (interprété alors par Alec Guinness, la version plus âgée du personnage).