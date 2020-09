Le niveau de rétrocompatibilité de la PlayStation 5 avec les jeux de la PS4 devrait être quasi parfait, selon le patron de la PlayStation.

Si vous avez une ludothèque de jeux PS4 bien fournie, rassurez-vous : la quasi-totalité des titres sera compatible avec la PlayStation 5, qui arrivera le 19 novembre en France à partir de 399,99 euros. C’est Jim Ryan, le président et directeur général de Sony Interactive Entertainment, la filiale de Sony qui s’occupe de PlayStation, qui a promis une rétrocompatibilité quasi parfaite le 16 septembre au cours d’un échange avec le Washington Post.

Une rétrocompatibilité maximale entre la PS4 et la PS5

À cette occasion, l’intéressé a avancé la statistique de « 99 % » pour la prise en charge des jeux PS4 sur la nouvelle console du groupe — une indication très encourageante pour les joueurs et les joueuses, mais qui peut aussi apparaître comme une estimation marketing pour simplement dire qu’une poignée réduite de titres ne pourra peut-être pas tourner sur la génération suivante.

Toujours est-il que Sony affirme avoir testé des milliers de jeux et observé que tous ou presque n’ont pas de problème à fonctionner sur la nouvelle architecture. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui pourraient trouver le catalogue de lancement de la PS5 un peu trop léger : 13 jeux sont pour l’heure connus, mais d’autres pourraient être annoncés d’ici le 19 novembre.

Il n’a pas toujours été très clair de savoir à quel point la rétrocompatibilité de la PS5 avec la PS4 allait être assurée. En octobre 2019, les propos d’un porte-parole ont fait craindre une prise en charge partielle, alors que le groupe avait précédemment promis que pour les jeux compatibles, il serait par exemple possible de débuter une partie sur une première console et de la poursuivre sur la suivante, via la sauvegarde.

Ce printemps, Sony a dissipé les inquiétudes en expliquant s’attendre à ce que « l’immense majorité des 4 000 titres PS4 soit jouable sur PS5 », tandis que l’architecte de la console, Mark Cerny, indiquait qu’au lancement au moins une centaine de jeux PS4 serait jouable. Depuis, le groupe a révisé ce chiffre, en évoquant des milliers de jeux compatibles pour les débuts de la PlayStation 5.

