La PS5 sera disponible à compter du 19 novembre. Elle sera accompagnée de plusieurs jeux pour justifier son acquisition. Voici la liste des productions confirmées.

Sony a officialisé la date de sortie de la PS5 : sa future console sera commercialisée à compter du 19 novembre, moyennant 499,99 euros pour la version normale et 399,99 euros pour celle dépourvue d’un lecteur de disque. Comme tous les produits du genre, elle sera accompagnée de plusieurs jeux, qu’ils soient exclusifs ou également disponibles ailleurs.

Bien évidemment, Sony estime que le line-up de lancement de la PS5 est le meilleur jamais vu dans l’histoire. On se souvient encore de celui, très médiocre, de la PS4 — lancée en 2013 avec le passable Killzone : Shadow Fall et le mauvais Knack.

Au moins, la PS5 peut déjà compter sur la présence de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales.

À quoi va-t-on jouer sur PS5 au lancement ?

Contrairement à la Xbox Series S et la Xbox Series X, la PS5 aura droit, d’entrée, à des jeux exclusifs très attractifs — le spin-off Marvel’s Spider-Man : Miles Morales en tête. Il y aura aussi la compilation de démos techniques Astro’s Playroom (fournie avec la console) et le remake de Demon’s Souls. Il faudra en revanche faire une croix sur Ratchet & Clank : Rift Apart, qui aurait pourtant constitué une belle vitrine pour la console.

On gardera par ailleurs un œil sur l’intriguant Godfall, développé par Counterplay Games. Un temps annoncé pour la fin d’année, le féérique Kena : Bridge of Spirits a été repoussé de quelques mois.

En parallèle, la PS5 s’en remettra aux éditeurs tiers pour gonfler son catalogue. Ce sera par exemple le cas du futur Assassin’s Creed Valhalla, produit par Ubisoft. Et puis il y aura le gratuit Fortnite.

À noter que plusieurs productions seront vendues 79,99 euros, soit une hausse de 10 euros par rapport aux jeux actuels.

Tous les jeux qui seront disponibles dès le 19 novembre sur PS5 (en date du 16 septembre) :

Astro’s Playroom (Sony)

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) ;

Call of Duty Black Ops : Cold War (Activision)

Demon’s Souls (Sony)

Devil May Cry 5 : Special Edition (Capcom)

Destiny 2 (Bungie) ;

Destruction All Stars (Sony)

Dirt 5 (Codemasters) ;

Fortnite (Epic Games)

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales (Sony)

Sackboy : A Big Adventure (Sony)

Watch Dogs : Legion (Ubisoft).

Cette liste devrait être agrémentée dans les jours à venir. Notons qu’elle ne comprend pas les jeux rétrocompatibles, ni ceux disponibles dans la PlayStation Plus Collection.

