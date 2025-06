Lecture Zen Résumer l'article

L’acteur Michael Rosenbaum, célèbre pour avoir incarné Lex Luthor dans la série Smallville, possèdera un petit rôle dans Superman. Un joli clin d’œil.

Les fans de la série Smallville connaissent très, très bien Michael Rosenbaum. Si Tom Welling a campé un jeune Clark Kent, alors Superman en devenir, très charmant et convaincant, personne n’oubliera la performance de l’acteur dans le rôle de Lex Luthor (meilleur ami de Clark, et antagoniste). Et son grand ami James Gunn, grand boss des films DC Comics, n’a pas manqué de lui prévoir une petite place dans le film Superman. Un joli clin d’œil révélé dans les colonnes de ScreenRant, le 2 juin.

Quel rôle a été confié à Michael Rosenbaum ? Nul ne saurait le dire. Mais il sera mineur à en croire les propos du principal intéressé, partagés à l’occasion du Fan Expo Dallas. « James m’a demandé de faire quelque chose de fun, donc j’avais quelques lignes de dialogue à prononcer. C’est amusant, dans un sens… Mais, ce n’est rien de plus », confie-t-il. Une chose est sûre : il n’apparaîtra pas à l’écran.

Michael Rosenbaum dans Smallville // Source : Capture d’écran

Le Lex Luthor de Smallville est dans Superman

James Gunn a l’habitude de réserver une petite place à ses proches dans ses films — son frère Sean en tête. Michael Rosenbaum avait ainsi joué Martinex dans les deux derniers films Les Gardiens de la Galaxie. Dans Superman, Alan Tudyk et Michael Rooker prêtent leur voix à des robots de la Forteresse de Solitude. Et tout porte à croire que Michael Rosenbaum tient un rôle similaire, avec un timbre que les aficionados reconnaîtront sans aucun souci.

Michael Rosenbaum estime toutefois que James Gunn pourrait lui confier bien plus d’importance dans de futurs projets du nouvel univers cinématographique de DC Comics. « Il est à la tête de DC, donc je pense qu’il peut m’intégrer dans un film ou autre. C’est quelqu’un d’attentionné, donc j’espère que ça arrivera », fait-il savoir. À noter que Superman sortira le jour de son anniversaire, ce qui donne un peu plus de poids à sa participation, si maigre soit-elle.

« C’est l’un de mes meilleurs amis, et il est très loyal. C’est excitant. Je pense qu’il a une grande vision, et il met tout son cœur et toute son âme pour l’exprimer, car il sait à quel point le personnage [Superman] est important », se réjouit-il. Dans Superman, Lex Luthor est incarné par Nicholas Hoult, 17 ans plus jeune que Michael Rosenbaum. C’est David Corenswet qui enfile le costume du super-héros portant une cape rouge, prenant la suite d’Henry Cavill au cinéma.

