Sony propose désormais des PlayStation 5 reconditionnées dans sa boutique en ligne. Ce qui permet d’obtenir la console pour 450 €, avec lecteur de disque et garantie d’un an.

Curieuse coïncidence. Alors que l’entreprise japonaise fait jaser avec le prix de la PlayStation 5 Pro (800 €, sans lecteur de disque ni socle), on découvre sur la boutique en ligne qu’il est dorénavant possible de faire l’acquisition d’une PS5 normale pour 450 €, soit 100 € de moins qu’une Slim et 50 € de moins que le tarif à son lancement.

Il n’y a aucune entourloupe : Sony a commencé à vendre des PlayStation 5 reconditionnées, c’est-à-dire des consoles déjà utilisées, remises à neuf. « Qualité PlayStation 100 % garanti », promet Sony. C’est bien une manière de baisser le prix plancher de la PS5, sans avoir besoin de passer par le marché de l’occasion entre particuliers, pas toujours fiable.

La PS5 reconditionnée. // Source : Sony

La PS5 est désormais disponible à 450 €

Si vous optez pour une PS5 reconditionnée, vous recevrez « un produit qui fonctionne comme neuf, avec de véritables pièces de remplacement PlayStation (si nécessaire), méticuleusement nettoyé, inspecté et testé ». La console est livrée dans un packaging spécifique, avec sa batterie d’accessoires indispensables à son fonctionnement (manette, câbles, manuels…), ainsi qu’une garantie d’un an.

Il y a quand même un petit astérisque à considérer : des « imperfections cosmétiques mineures » ne sont pas à exclure. Elles signifient que le produit a vécu une première vie chez quelqu’un.

Les PlayStation 5 reconditionnées, proposées par Sony, sont des modèles de base, ceux qui étaient vendus dès 2020 et ont été remplacés par le modèle Slim en 2023. Il n’y a priori en stock que des versions équipées d’un lecteur de disque (non amovible) et accompagnées d’un socle pour poser la console à la verticale comme à l’horizontale.

La gamme PS5 est désormais construite comme suit :

PS5 standard avec lecteur de disque (reconditionnée) : 450 €

PS5 Slim sans lecteur de disque : 450 €

PS5 Slim avec lecteur de disque : 550 €

PS5 Pro sans lecteur de disque : 800 €

Toutes ces consoles font tourner les mêmes jeux vidéo et aucune n’a droit à des exclusivités. Avec la PS5 Slim, vous achetez une console plus jolie (et compacte). Avec la PS5 Pro, vous achetez une console plus puissante. Avec la PS5 reconditionnée, vous réalisez quelques économies.

