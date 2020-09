Sony a officialisé la date de sortie et les tarifs de la PlayStation 5. La console nouvelle génération sera disponible le 19 novembre, au prix de 499,99 euros pour la version normale et 399,99 euros pour l'édition digitale.

Après les annonces de Microsoft concernant la Xbox Series X et la Xbox Series S, la balle était dans le camp de Sony. Comme c’était espéré, la firme nippone a profité de son showcase diffusé le 16 septembre sur YouTube pour communiquer sur les modalités de lancement de la PS5. La console sera disponible le 19 novembre en France — et une semaine avant dans quelques pays, dont le Japon, le Canada et les États-Unis.

Du côté des tarifs, Sony a opté pour la grille suivante : 499,99 euros pour la PS5 normale et 399,99 euros pour celle dépourvue d’un lecteur de disque. Les deux produits s’appuient sur des caractéristiques techniques similaires (lire : les jeux seront affichés à l’identique).

À lire : Tout ce que l'on sait sur la PS5

Rendez-vous le 19 novembre pour la PS5 en France

La PS5 sortira donc après la Xbox Series X et la Xbox Series S. Ces quelques jours d’écart à l’avantage de Microsoft ne veulent pas dire grand-chose. En Europe, la PS4 a été commercialisée après la Xbox One (29 contre 22 novembre), ce qui n’a pas empêché Sony de dominer sur la génération actuelle — qui plus est dans les grandes largeurs.

Concernant les prix, on remarque que la multinationale ne veut prendre aucun risque : la PS5 sera vendue au même tarif que la Xbox Series X. L’édition digitale lui permet néanmoins de baisser le prix plancher sous la barre des 400 euros (soit le prix de la PS4 à son lancement). Cette console plus abordable reste néanmoins plus chère que la Xbox Series S, qui sera proposée à 299,99 euros à partir du 10 novembre.

On rappelle que la PS5 sera accompagnée de plusieurs accessoires optionnels : manette supplémentaire, télécommande, casque audio, socle de recharge pour la DualSense ou encore caméra.

Crédit photo de la une : Sony Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo