La PS5 sera disponible le 19 novembre 2020 en France, à partir de 399,99 euros. Mais il est d'ores et déjà possible de la précommander. Une étape essentielle pour s'assurer de la recevoir le jour J. Attention, certains articles sont déjà épuisés sur plusieurs plateformes : armez-vous de patience et pensez à rafraîchir les pages.

Sony a officialisé les modalités de lancement de la PS5, sa future console qui sera disponible à compter du 19 novembre 2020. Pour rappel, elle sera disponible en deux versions : comptez 499,99 euros pour la version normale et 399,99 euros pour celle dépourvue d’un lecteur de disque. Vous la voulez le jour j ? Il va falloir passer par la case précommande, accessible dès maintenant.

Il est d’ailleurs vivement recommandé de réserver une PS5 le plus tôt possible. En raison de la pandémie de coronavirus (qui a bouleversé les chaînes de production) et d’une demande qui devrait être importante (popularité de la marque oblige), les quantités sont faibles et les stocks partent vite. On anticipe déjà des prix qui pourraient s’envoler sur les marchés gris (exemple : eBay).

Certains des liens ci-dessous renvoient déjà à des produits indisponibles, d’autres demandent de se reconnecter dans quelques minutes. Armez-vous de patience et pensez à rafraîchir les pages.

Où précommander la PS5 ?

