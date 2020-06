Rockstar Games va oser lancer GTA V pour la énième fois. La PS5 et la Xbox Series X l'accueilleront dans leur catalogue en 2021.

La conférence de Sony pouvait difficilement plus mal commencer : l’annonce d’un portage de GTA V sur PS5 — GTA V ou un jeu lancé sur PS3 et Xbox 360… en 2013. Rockstar Games a déjà porté son succès retentissant sur PS4, Xbox One et PC, et ce fut compréhensible. Mais qui a envie de (re)jouer à GTA V sur la prochaine génération de console, qui plus est en 2021 ?

« Les versions nouvelle génération de GTA V intégreront des évolutions techniques, des ajouts visuels et une amélioration de la performance pour tirer profit des nouvelles consoles, rendant le jeu plus beau que jamais », indique Rockstar Games pour justifier son projet. On rappelle que GTA V s’est écoulé à 130 millions d’exemplaires (troisième jeu le plus vendu de tous les temps) et a même récemment été offert sur l’Epic Games Store. Bref, personne n’a pu passer à côté.

Derrière GTA V, un Cheval de Troie pour GTA Online

L’arrivée de GTA V sur PS5 et Xbox Series X symbolise ce que l’on n’aime pas voir lors d’une transition d’une génération à l’autre : du recyclage opportuniste. La popularité du blockbuster de Rockstar Games n’est plus à démontrer mais on se dit que, sept ans après, il a fait son temps et n’a pas sa place sur deux nouvelles plateformes ambitieuses (au contraire d’un GTA VI, par exemple). Par le passé, Bethesda avait fait le coup avec le RPG Skyrim, décliné à toutes les sauces au point d’être devenu un running gag.

Franchement, on se moque de skyrim et de bethesda qui le ressort à toutes les sauces… Mais GTAV et rockstar… C'est quand même quelque chose… — STBNGRN EEAIE (@EstebanGrine) June 12, 2020

Difficile de ne pas voir ces énièmes version de GTA V comme des Chevaux de Troie pour GTA Online. Le mode multijoueur rassemble du monde et rapporte beaucoup d’argent à l’éditeur Take-Two Interactive (grâce aux microtransactions). Preuve : d’après le dernier bilan financier, les dépenses récurrentes des joueurs ont pesé pour 61 % dans le chiffre d’affaires. Proposer GTA Online sur PS5 et Xbox Series X — via GTA V — est l’assurance de continuer à profiter de cette source de revenus.

« Le monde partagé de GTA Online va perdurer sur la nouvelle génération, avec des mises à jour et du contenu additionnel qui seront exclusifs aux nouvelles consoles et au PC. Il y aura aussi une version indépendante de GTA Online, qui sortira durant la deuxième moitié de 2021 », explique Rockstar Games. Les joueurs PS5 pourront d’ailleurs récupérer GTA Online gratuitement pendant trois mois.

Crédit photo de la une : Rockstar Games