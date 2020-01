Une grosse « fuite » en provenance du site controversé 4chan est relayée depuis plusieurs jours par certains médias. Elle dit tout sur la PS5, à commencer par sa date de présentation... Mais il n'y a aucune preuve que cela puisse être vrai.

Depuis plusieurs mois, la sphère vidéoludique est rythmée par les informations et rumeurs entourant la Xbox Series X et la PlayStation 5, qui lanceront la future génération de console en fin d’année 2020. Comme Sony et Microsoft ont un plan de communication en tête et ne sont pas toujours très bavards, les joueurs sont à la recherche de la moindre indiscrétion, dont il est important de vérifier la source. Le 9 janvier 2020, sur la plateforme controversée 4chan, un internaute Anonymous (car sur 4chan, tout le monde est anonyme) a par exemple divulgué de nombreux détails sur la PS5, y compris une date de présentation (le 5 février 2020).

Or, plusieurs médias relaient ces informations sans lien, ni vérification.

Loin de nous l’idée de pouvoir affirmer que la PlayStation 5 ne sera pas présentée le 5 février — Sony ne communique d’ailleurs pas sur les rumeurs. Mais il est important de noter que 4chan n’est en rien une source fiable (spoiler : il ne s’agit pas d’un média, mais d’un imageboard où n’importe qui peut publier n’importe quoi). Et quand on lit avec attention ce que dévoilerait Anonymous sur la console, on a tendance à penser que tout ceci semble trop beau pour être vrai. On serait même tenté de croire que l’intéressé a pris ce que les gens attendent en extrapolant ce que Sony a déjà annoncé.

Faisons le point.

Ce qui cloche avec ces rumeurs sur la PlayStation 5

La présentation du 5 février

Selon Anonymous, la PlayStation 5 serait donc présentée le 5 février, à l’occasion d’un événement PlayStation Meeting organisé à New York, au Sony Hall. La presse serait conviée pour relayer au maximum les détails sur le design, la manette, l’interface, les fonctionnalités, les caractéristiques et le catalogue. Est-ce envisageable ? Oui, puisqu’on se souvient que la PlayStation 4 avait été, en partie, révélée en février 2013. Sony avait néanmoins gardé certains éléments — comme le design et le prix — pour la conférence E3 qui a suivi au mois de juin.

La rétrocompatibilité totale

Toujours selon les dires d’Anonymous, la PlayStation 5 proposerait une rétrocompatibilité totale pour devenir « la console PlayStation ultime ». Ce serait le cas pour les jeux depuis la toute première PlayStation, ainsi que les accessoires de la PlayStation 4 (PlayStation VR, DualShock 4…). On y croit peu, car on sait combien l’émulation des anciens jeux peut s’avérer complexe en raison des architectures qui ont beaucoup changé d’une génération à l’autre. C’est pour cette raison que la PlayStation 4 est incapable de lire un jeu PlayStation 3 (en dehors du service de streaming PlayStation Now).

En revanche, la PlayStation 5 devrait bel et bien être rétrocompatible avec la PlayStation 4 — tout au moins en grande partie à en croire les derniers commentaires de Sony sur le sujet. Les deux consoles partagent la même philosophie et la multinationale entend offrir une transition douce (avec transfert aisé des sauvegardes). Sans compter que ce sera l’un des arguments phares de la Xbox Series X.

Les jeux

Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon’s Souls Remastered (ancêtre des Dark Souls), Godfall, Legendz, une suite pour Horizon : Zero Dawn, un nouveau Spider-Man, un nouveau Crash Bandicoot, une nouvelle licence SF chez Naughty Dog, Final Fantasy XVI, un Resident Evil inédit… Cela ferait beaucoup, non ? Il ne manque plus que God of War 2 et Microsoft n’aurait plus qu’à annuler sa Xbox Series X…

Le prix et la date de sortie

« Anonymous » annonce la PS5 pour le mois d’octobre 2020 au prix de 449 euros, avec une seule version (pas de déclinaison Pro dans un premier temps). Pour rappel, la PlayStation 4 a été lancée le 29 novembre 2013 à 399 euros. En somme, ce tarif paraît envisageable. En revanche, on n’imagine pas Sony tout déballer le même jour. Le leader du marché va plutôt en garder sous le coude pour occuper l’espace médiatique tout au long de l’année (ne pas tout dire permet de susciter l’engouement).

La Xbox Series X à 100 dollars de plus ? !

« Les caractéristiques seront pour la plupart identiques à celles de la Xbox Series X (qui coûtera 100 dollars de plus), et [la PS5] sera plus puissante que la Xbox Lockhart (la console qui coûtera 100 dollars de moins avec 4 téraflops contre 10 pour la PS5) » peut-on également lire dans la liste à puces. Pourquoi le tarif de la Xbox Series X est-il évoqué ?

Il n’empêche, on doute fort d’un tel écart entre les deux consoles pour une raison simple : Microsoft a loupé le lancement de la Xbox One, en partie parce qu’elle coûtait 100 euros de plus que la PS4 (499 euros contre 399 euros). On n’image pas une seule seconde la firme américaine répéter cette erreur. Sans compter que cela placerait la Xbox Series X à 549 euros. En franchissant la barre symbolique des 500 euros, la PlayStation 3 avait vécu des premiers mois compliqués.

Sony à l’E3 2020 ? C’est tout simplement faux

À plusieurs reprises, Anonymous indique que Sony précisera certains points durant l’E3 2020. Sauf que, depuis sa publication, la firme japonaise a annoncé qu’elle ne se rendra pas à Los Angeles au mois de juin prochain. Cette erreur peut vouloir dire deux choses : soit cet Anonymous partage des informations avérées mais désormais périmées, soit certaines — ou toutes — sont fausses. Dans tous les cas, cela confirme qu’il est possible de remettre en doute ce qu’il dit.

