Un premier jeu PlayStation 5 a été annoncé. Il s'agit de Godfall, développé par Counterplay Games.

Chez Sony, on n’a pas de console mais on a un devkit… et un premier jeu. Alors que Microsoft a levé le voile sur le nom et le design de sa future console (la Xbox Series X), la PlayStation 5 a été mentionnée lors de la cérémonie des The Game Awards grâce à un premier titre annoncé. Il s’agit de Godfall, développé par Counterplay Games. Il sortira également sur PC (via l’Epic Games Store), quelque part en 2020.

Édité par Gearbox Publishing (à qui l’on doit les Borderlands), Godfall est décrit comme un looter-slasher. On connaissait déjà les looter-shooter — comme les Borderlands, justement — et voici donc un (nouveau) sous-genre faisant la part belle à l’action au corps-à-corps. Mais toujours avec cette notion de course au butin et à l’équipement.

Godfall lance le bal des jeux PlayStation 5

« Notre jeu est d’une part basé sur l’équipement et d’autre part sur les compétences des joueurs », explique le studio Counterplay Games dans un billet publié sur le PlayStation Blog. Godfall mettra en scène des combats nerveux et techniques avec une emphase sur l’attaque — plutôt que la défense. Pour la mise en scène, les développeurs misent sur une vue à la troisième personne et des boss redoutables.

On pourra jouer à Godfall en coopération jusqu’à trois joueurs. « Vos ennemis répondront de manière dynamique et adapteront leur comportement et leur schéma d’attaque en fonction de la taille de votre groupe », indique la description sur cet argument important aux yeux de Counterplay Games.

La première bande-annonce, réalisée avec le moteur du jeu, montre des graphismes plutôt très réussis — à confirmer manette en mains. On est en revanche un peu moins séduit par la direction artistique mélangeant de l’heroic fantasy à la Darksiders et de la SF à la Destiny. Hormis les belles armures accentuant d’autant plus l’importance du loot.

