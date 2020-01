Comme en 2019, Sony se privera du plus grand événement vidéoludique de l'année. En juin, il ne faudra pas compter sur la multinationale pour l'E3.

Pour la deuxième année consécutive, Sony ne sera pas présent à l’E3. La firme japonaise l’a confirmé dans les colonnes de GamesIndustry le 13 janvier. Si, en 2019, son absence pouvait se justifier par un manque d’actualité criant, en 2020, elle est censée préparer le lancement de la PlayStation 5. À la place, Sony affirme qu’il prendra part à des « centaines d’événements à travers le monde » pour montrer les jeux à venir sur PS4 et PS5.

« Nous avons un fantastique catalogue de jeux à venir sur Playstation 4 et grâce à l’arrivée de la PlayStation 5. Nous sommes pressés à l’idée de vivre cette année de célébration avec nos fans », a confié le porte-parole, qui ajoute que l’E3 2020 ne correspond pas aux plans de communication de Sony (sans doute en raison de son orientation encore trop professionnelle).

La non venue de Sony à l’E3 2020 sous-entend que la PlayStation 5, dont on connaît déjà certains éléments, sera présentée en amont. On se souvient par exemple que la PlayStation 4 avait été montrée lors d’un show organisé au mois de février 2013 (mais Sony avait quand même utilisé sa conférence de l’E3 pour dévoiler le design et le prix). Tout porte à croire que la multinationale tiendra un genre de PlayStation Experience (un salon annuel) entre aujourd’hui et juin pour en dire plus sur la PlayStation 5.

Attention tout de même, cela ne veut pas dire que la future console de Sony, attendue pour la fin d’année, ne sera pas du tout présente à l’E3. Les éditeurs auront tout le loisir de prendre le relai pour mettre en avant la PS5 en montrant les jeux qu’ils prévoient. En tout cas, cette deuxième année d’impasse laisse penser que Sony ne se rendra plus à Los Angeles — tout du moins à court terme.

De son côté, Microsoft sera bel et bien là. Dans un tweet publié le 14 janvier, Phil Spencer, patron de la branche Xbox, a confirmé que ses équipes travaillent dur pour préparer l’E3. « 2020 est une année pivot pour la team Xbox », estime celui qui doit être heureux de savoir que la Xbox Series X aura le champ libre.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020

— Phil Spencer (@XboxP3) January 14, 2020