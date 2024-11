Lecture Zen Résumer l'article

Disponible depuis le 30 octobre, Pokémon Pocket est en train de faire un carton. Il permet de remplir sa collection avec des cartes plus ou moins rares. Existe-t-il des techniques pour aller plus vite ? Oui… et non.

Depuis son lancement sur iOS et Android le 30 octobre 2024, Pokémon Pocket est devenu une course mondiale à l’obtention des créatures les plus rares. Le premier principe du jeu est assez simple : ouvrir des boosters avec l’espoir d’obtenir les cartes les plus précieuses. Sans rien payer, vous pourrez en ouvrir deux par jour, avec le petit effet nostalgique qui fonctionne si vous êtes un fan de Pokémon.

Sans surprise, certaines personnes sont à l’affût de techniques plus ou moins valables pour dénicher plus vite les 226 cartes du Cartodex — nom donné à la collection au sein de Pokémon Pocket. Deux d’entre elles font beaucoup parler depuis quelques jours : la technique du booster écorné et celle de la pioche miracle. Sauf que les résultats semblent trop aléatoires pour en faire des recommandations incontournables.

Ces techniques de filou de Pokémon Pocket ne fonctionnent pas à coup sûr

L’énigme du booster écorné

Quand on a la possibilité d’ouvrir un booster dans Pokémon Pocket, on a le choix entre dix paquets. Ce n’est bien évidemment qu’une illusion, puisque rien ne permet de deviner, à l’avance, ce qu’on va ouvrir (comme si vous achetiez un booster dans un magasin). Sauf, peut-être, en surveillant les coins des boosters ? On peut en effet tomber sur un booster légèrement écorné (plié sur la partie supérieure), et il n’a pas fallu longtemps pour que certaines personnes affirment qu’ils renfermeraient systématiquement des cartes rares. Sur X (ex-Twitter), on peut trouver des exemples qui appuient cette hypothèse. Mais il y a tout autant de contre-exemples.

Un booster écorné dans Pokémon Pocket // Source : Capture X

Ce que rappelle d’ailleurs TheHolomovement, créateur de contenu spécialiste de Pokémon. Il indique sur X : « La ‘technique des coins’ dans Pokémon Pocket / Pokémon TCGP, mon avis : elle subit un énorme biais de confirmation. Seuls les gens qui ont eu une carte rare dans un booster ‘corné’ font un post sur les réseaux sociaux, donnant cette impression de réussite quasi garantie. » Et à lui d’ajouter du bon sens : ce n’est pas parce qu’un booster écorné vous donne une rare dès la première fois que ce sera toujours le cas.

Il a d’ailleurs créé un thread invitant les utilisatrices et utilisateurs à témoigner, avec plus de 500 réponses déjà récoltées — ce qui représente un échantillon de plus en plus parlant. On trouve de tout : des réussites, comme des échecs. Autant dire qu’il faudrait des statistiques beaucoup plus complètes pour infirmer ou confirmer cette légende des boosters cornés — qui ne pourraient être qu’un effet de style pour rendre le jeu plus joli.

Julien Cadot a essayé pour Numerama, une seule fois, et a eu une carte rare « Ex ».

La pioche miracle

La pioche miracle est un outil fourni par le jeu pour obtenir toujours plus de cartes, sans passer par les boosters. Elle consiste à obtenir une carte ouverte par un autre joueur (qui ne sera pas volé), grâce à une monnaie qui se recharge seule. La mécanique est simple : vous voyez le contenu du booster, puis les cartes se mélangent et c’est le hasard qui vous récompensera — ou non.

Dans un message publié sur X le 3 novembre, l’internaute Loki The Bird partage une possible triche pour récupérer la carte qu’on souhaite. Voici la marche à suivre :

Enregistrer son écran quand le jeu mélange les cinq cartes ;

Regarder la vidéo au ralenti pour voir où la carte voulue se trouve ;

Prendre la carte sans aucune hésitation.

Here’s my Gyarados slow motion video. pic.twitter.com/UCBUWtJJLP — Loki The Bird 😈 (@lokithebird) November 3, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Numerama a testé cette technique et elle ne semble plus fonctionner. Des animations ont visiblement été ajoutées et il n’est plus aussi simple de suivre le chemin de la carte qu’on désire. La dernière mise à jour de Pokémon Pocket, qui date du 3 novembre, y est peut-être pour quelque chose.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+