Les fêtes de fin d'année sont là ! Et si la neige tarde à pointer le bout de son nez, vous pouvez déjà affubler votre Memoji d'un bonnet de Noël.

En 2017, le petit monde de la tech se passionnait pour les Animojis, disponibles en exclusivité sur l’iPhone X. En 2018, avec iOS 12, Apple a fait un pas de plus avec la sortie des Memojis : un outil de création qui vous permet de personnaliser un Animoji comme bon vous semble. Bien moins creepy que les imitations de la concurrence, les Memoji gardent un look cartoon fort adapté à leur usage. Et comme Apple a bien fait les choses, il est possible des les personnaliser entièrement, sans question de genre, de couleur de peau ou de style vestimentaire.

Cette proposition inclusive bienvenue amène Apple à neutraliser tous les modèles de base. Et si la peau par défaut est jaune, comme celle des émojis, les habits, eux, sont blancs. Comme le remarque 9to5Mac, ce choix peut nous faire passer à côté de l’accessoire essentiel en cette période de fêtes de fin d’année : le chapeau de Noël, avec son pompom blanc et son rouge pétant. Bien entendu, il existe. Pour en profiter, il vous faut d’abord un appareil compatible Face ID : iPhone X, XS, XS Max, XR ou iPad 2018 avec USB-C.

Ouvrez un nouveau message dans l’application Messages.

dans l’application Messages. Touchez l’icône avec un petit singe dans la barre au-dessus du clavier.

avec un petit singe dans la barre au-dessus du clavier. Appuyez sur le bouton + qui correspond à Nouveau Memoji.

qui correspond à Nouveau Memoji. Personnalisez votre frimousse comme bon vous semble.

comme bon vous semble. Allez ensuite au dernier onglet , nommé Couvre-chef.

, nommé Couvre-chef. Scrollez pour aller tout en bas. Le bonnet de Noël se trouve sur la gauche.

pour aller tout en bas. Le bonnet de Noël se trouve sur la gauche. Ajoutez lui des couleurs de saison, un rouge pétant ou un vert sapin.

Et voilà ! Vous avez désormais un Memoji prêt pour les fêtes.