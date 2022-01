Comment activer ma carte cadeau Spotify ?

Vous voilà l’heureux ou l’heureuse propriétaire d’une carte cadeau Spotify. Mais comment l’utiliser ? La démarche ne prend que quelques clics.

Vous avez reçu une carte cadeau Spotify — peut-être était-ce un cadeau de dernière minute, mais après tout, on dit que c’est l’intention qui compte. Il est temps de l’activer pour pouvoir profiter de toutes ces heures de musiques et de podcasts qui vous attendent, avec un accès Premium.

Heureusement, la démarche est rapide et bien expliquée par la plateforme de streaming musical sur son site. Voilà comment faire.

Comment utiliser une carte cadeau Spotify

Avant de passer aux étapes suivantes, assurez-vous que le pays indiqué dans les paramètres de votre compte Spotify, si vous en possédez déjà un ou que vous venez de le créer, correspond bien au lieu de l’achat de la carte cadeau.

Rendez-vous sur la page spotify.com/redeem et connectez-vous,

Au dos de votre carte cadeau, grattez doucement sur la protection pour dévoiler un code PIN ; si vous avez un reçu, le code est indiqué dessus,

Reportez ensuite ce code sur le site. Puis, cliquez sur « Activer ».

Tapez votre code juste ici. // Source : Capture d’écran Spotify

Notez que vous ne pouvez pas attendre indéfiniment avant d’utiliser votre cadeau. Contrairement aux cartes cadeaux de Netflix, par exemple, il y a une date d’expiration : les cartes cadeaux de Spotify sont valables pendant un an à partir de la date de l’achat. Par ailleurs, elles ne sont pas valables pour tous les types d’abonnement Premium : vous pouvez les utiliser pour les abonnements « Premium Personnel », mais pas pour les offres « Premium Étudiants », « Premium Famille », « Premium Duo » ni les offres d’essai.

Si vous souhaitez utiliser plusieurs cartes cadeaux en même temps, c’est possible, mais il y a une limite : Spotify prévient qu’on ne peut pas activer plus de 18 mois d’abonnement Premium sur un même compte à la fois. Vous pouvez suivre votre abonnement et connaître le temps restant sur cette page.