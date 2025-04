Lecture Zen Résumer l'article

Indiana Jones and the Great Circle réalise, semble-t-il, un départ canon sur PlayStation 5. Microsoft a vraiment raison de devenir un éditeur tiers.

Microsoft a décidé de devenir un gros éditeur tiers, un choix motivé par la réalité du marché (les consoles Xbox ne se vendent pas), un gros catalogue de jeux et la nécessité de rentabiliser ses nombreuses acquisitions coûteuses (Activision Blizzard en tête). En 2025, cette stratégie est concrétisée par les sorties consécutives de Forza Horizon 5 et Indiana Jones and the Great Circle sur PS5. Et, visiblement, les premiers chiffres donnent raison à Microsoft.

Le cabinet Alinea Analytics s’est penché sur le lancement d’Indiana Jones and the Great Circle sur PS5, en le comparant aux autres plateformes (PC et Xbox). Dans son rapport publié le 25 avril 2025, il indique que le jeu de MachineGames réalise un meilleur démarrage sur la console de Sony. Il compare directement les ventes avec celles sur Steam, avec un écart de +28 % après 6 jours. C’est une sacrée performance, quand on sait que la version PS5 ne bénéficie pas de l’appui marketing de fin 2024.

Comparaison des ventes PS5 et Steam sur Indiana Jones. // Source : Aliena Analytics

Le jeu Indiana Jones réalise un bon départ sur PS5

Alinea Analytics estime que la version PS5 d’Indiana Jones and the Great Circle dépassera largement les 300 000 ventes réalisées sur Steam, après le même laps de temps de 4 mois. En revanche, s’il est indiqué que la version Xbox est derrière, Alina Analytics désigne un coupable tout trouvé : le Xbox Game Pass, grand artisan du succès du jeu auprès des joueuses et joueurs concernés (environ 5 millions de personnes).

« Il apparaît clair qu’Indiana Jones and the Great Circle se serait vendu encore plus vite sur PlayStation en étant lancé en même temps que les autres versions, quand le marketing était poussé à fond », souligne Alinea Analystics. Microsoft sera-t-il tenté d’opter pour un lancement multiplateforme simultané à l’avenir ? Les quelques données fournies par Indiana Jones and the Great Circle pourraient inciter la multinationale à le faire, même si cela reviendrait à condamner définitivement les consoles Xbox (qui continueront néanmoins d’offrir la meilleure expérience, à moindres frais, quand on installe les jeux depuis le Xbox Game Pass).

Microsoft doit en tout cas être ravi de voir ses jeux rencontrer un franc succès sur la machine concurrente. Cela conforte sa stratégie consistant à proposer ses jeux à n’importe qui, indépendamment de la plateforme. Il faut noter aussi que la firme de Redmond joue le jeu de l’optimisation à 100 % : les versions PS5 ne sont pas au rabais, et il y a même des améliorations graphiques sur PS5 Pro, alors que la Xbox Series X pourrait être privilégiée. Une telle ouverture est logiquement récompensée.

Top des ventes sur le PlayStation Store. // Source : Capture d’écran

D’ailleurs, au moment où nous écrivons ces lignes, le matin du lundi 28 avril, le top 10 des meilleures ventes du PlayStation Store montre que Forza Horizon 5 occupe la deuxième place, juste derrière EA Sports FC25, et devant… The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

