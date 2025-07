Lecture Zen Résumer l'article

Pokémon Friends, un nouveau jeu de puzzle et de stratégie disponible immédiatement en téléchargement gratuit sur iOS et Android, mais payant sur Nintendo Switch (9,99 euros) The Pokémon Company lance, un nouveau jeu de puzzle et de stratégie disponible immédiatement en téléchargement gratuit sur iOS et Android, mais payant sur Nintendo Switch (9,99 euros) . Cette annonce inattendue lors du Pokémon Presents du 22 juillet 2025 constitue la seule véritable nouveauté de l’événement.

En attendant le retour du Professeur Layton, un autre jeu d’énigmes débarque dans l’univers Nintendo : Pokémon Friends. Ce jeu mobile a été annoncé le 22 juillet 2025 lors d’un événement Pokémon Presents et pourrait devenir une des attractions de l’été. Sa mécanique est simple : le joueur doit réussir des puzzles et des énigmes pour débloquer des objets et des Pokémon. L’objectif est d’en débloquer le plus possible, en utilisant ses méninges.

Comme avec Pokémon Go et Pokémon Pocket, The Pokémon Company mise sur la gratuité… à une exception près. Si le free-to-play est adopté sur iOS et Android où les premiers niveaux sont gratuits, les joueurs sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 devront débourser 9,99 euros pour obtenir le jeu, ce qui ne les exclut pas de contenus additionnels à 17,99 euros pièce. Un pack à 9,99 euros est aussi obligatoire sur iOS et Android pour obtenir tous les niveaux.

Quel est le concept de Pokémon Friends ?

Après la chasse en réalité augmentée et les cartes à collectionner, The Pokémon Company repose sur des puzzles. Pokémon Friends mise sur un univers enfantin centré sur les peluches Pokémon et les défis intellectuels. Le gameplay s’articule autour de la résolution de trois puzzles générés aléatoirement qui permettent de collecter du fil spécial. Ce fil peut ensuite être utilisé pour débloquer de nouveaux Pokémon et décorer sa maison virtuelle avec des objets à collectionner.

Pour inciter les joueurs à revenir, Pokémon Friends implique des défis quotidiens. L’objectif principal reste de collectionner des éléments décoratifs tout en résolvant des énigmes de plus en plus complexes. Une approche qui rappelle d’autres succès mobiles comme Cut The Rope ou Jetez-vous à l’eau.

Un défi Pokémon Friends. // Source : Capture Numerama

Pokémon Friends sort simultanément sur iOS, Android et Nintendo Switch avec un contenu globalement similaire. Les joueurs peuvent débuter gratuitement, mais doivent payer pour débloquer des éléments et des niveaux. Les joueurs Switch, eux, doivent payer dès le début. The Pokémon Company a-t-il peur qu’ils achètent moins de contenus in-app que les joueurs sur mobile ?

Sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, Pokémon Friends coûte 9,99 euros à l’installation. // Source : Capture Numerama

Avec cette sortie surprise en plein été, The Pokémon Company espère sans doute retrouver le succès de ses autres titres mobiles. Son prochain objectif est de réussir le lancement de Légendes Pokémon Z-A le 16 octobre, son prochain jeu majeur dans la licence.

Comment télécharger Pokémon Friends sur son smartphone ou sa Nintendo Switch ?

Pokémon Friends est disponible gratuitement sur iPhone (iOS) et sur smartphone Android :

Sur Nintendo Switch, il vous faudra acheter le jeu au tarif de 9,99 euros sur l’eShop :

