Pour Raphaël Colantonio, le fondateur d’Arkane Studios, il faut blâmer le Xbox Game Pass, qui ferait du mal à l’industrie. La stratégie de Microsoft le prouve.

Maintenant que Microsoft se retrouve dans la tourmente en raison d’une nouvelle vague de licenciements massifs, les langues se délient. La multinationale est devenue une cible à abattre, alors que l’image de marque de Xbox, particulièrement touchée par cette restructuration, a atteint un niveau de confiance proche de zéro. Dans ce contexte déjà bien compliqué, Raphaël Colantonio, le fondateur d’Arkane Studios (qui a développé la saga culte Disohonored), s’est exprimé au sujet du Xbox Game Pass.

Et, pour lui, l’abonnement de Microsoft n’est clairement pas une bonne chose. Aujourd’hui à la tête de WolfEye Studios, il a indiqué sur X, le 5 juillet 2025 : « Pourquoi personne ne parle du vrai problème ? Coucou (Xbox Game Pass). » Il argumente ensuite : « Je pense que le Xbox Game Pass n’est pas un modèle viable, et il nuit de plus en plus à l’industrie depuis une décennie, subventionné par ‘l’argent infini’ de Microsoft, mais la réalité finira par rattraper tout le monde. Je ne pense pas que le Xbox Game Pass puisse coexister avec d’autres modèles : soit ils élimineront toute la concurrence, soit ils abandonneront. »

Quand un développeur s’en prend au Xbox Game Pass

Chevalier de l’ordre national du Mérite, Raphaël Colantonio n’est vraiment pas tendre avec le modèle économique du Xbox Game Pass, coupable de cannibaliser les ventes, en dépit de la belle exposition que le service peut offrir à des jeux qui en ont besoin. Il existe bien évidemment des contre-exemples, comme Clair Obscur: Expedition 33. Sa disponibilité dans le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie ne l’a pas empêché de connaître un succès commercial inouï.

Pour Raphaël Colantonio, le Xbox Game Pass peut être sain et coexister avec les canaux de distribution classiques, en ne proposant que des jeux anciens (le fameux « back catalogue »). Le Xbox Game Pass deviendrait alors un moyen d’offrir une seconde vie à des titres qui ont déjà eu un beau vécu commercial. Il conserverait son argument premier : offrir un maximum de visibilité.

Raphaël Colantonio n’est pas le seul à émettre des réserves sur la viabilité du Xbox Game Pass dans sa forme actuelle. Alex Hutchinson, directeur créatif de Revenge Of The Savage Planet, a expliqué en juin : « Les jeux coûtent incroyablement cher à développer, et la concurrence est féroce. Personnellement, je pense que toute l’industrie devrait s’accorder pour n’autoriser les jeux sur les services d’abonnement qu’un an après leur sortie. Nous devons imiter l’ancien modèle du cinéma : d’abord en salles, puis en DVD, puis à la télévision ou en streaming. La structure actuelle sera très dommageable pour tous ceux qui ne sont pas détenus par un éditeur, si elle continue ainsi. » Revenge Of The Savage Planet a pourtant atteint le million de joueuses et de joueurs en un mois.

Bien entendu, l’idée n’est pas de diaboliser à 100 % le Xbox Game Pass, au risque de tirer sur l’ambulance. Mais, derrière les bénéfices qu’en retirent les abonnés (jouer à plein de jeux, y compris des nouveautés, pour un coût dérisoire), se cache sans doute une réalité destructrice du côté de la production. Microsoft le prouve avec ses annulations et ses évictions.

