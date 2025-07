Lecture Zen Résumer l'article

S’il est une œuvre d’épouvante devenue culte, autant en littérature qu’au cinéma, c’est bien Hellraiser, née de l’imagination torturée de Clive Barker. Pourtant, la saga n’avait jamais véritablement connu d’adaptation en jeu vidéo… jusqu’à aujourd’hui.

Saber Interactive et Boss Team Games travaillent sur une adaptation de l’œuvre cultissime Hellraiser de Clive Barker, publiée en 1986. Un trailer a été présenté ce 22 juillet 2025. Clive Barkers’ Hellraiser: Revival sera un survival horror en solo et sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. À l’instar de la série de livres et de films, le jeu plongera les joueuses et les joueurs les plus courageux dans une descente aux enfers aux côtés du légendaire Pinhead et des terrifiants Cénobites. Cette adaptation d’Hellraiser racontera l’histoire d’Aidan, contraint de libérer les sombres pouvoirs de la mystérieuse Configuration Genesis, une énigmatique boîte aux secrets anciens, afin de sauver sa petite amie prisonnière d’un abîme infernal.

Saber Interactive s’est déjà frotté au genre avec plusieurs adaptations de licences cultes, comme Evil Dead: The Game ou A Quiet Place: The Road Ahead, sans oublier une incursion dans l’horreur cosmique avec Call of Cthulhu. De son côté, Boss Team Games a notamment collaboré avec Saber sur Evil Dead.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix La bande-annonce de Clive Barkers’ Hellraiser: Revival, pour public averti.

Deux studios habitués au domaine de l’horreur, qui s’unissent une nouvelle fois pour s’attaquer à un monument du genre. Si le palmarès des studios n’est pas des plus glorieux, on peut espérer que Clive Barkers’ Hellraiser: Revival saura enfin rendre hommage à l’œuvre de l’auteur.

Extrait du trailer d’annonce. // Source : Capture YouTube IGN

Le retour des rois de l’enfer

Le créateur de la franchise se joint au projet et surveille ça de très près. Dans un communiqué de presse publié par Saber le 22 juillet 2025, Clive Barker déclare : « Travailler sur le premier véritable jeu Hellraiser a été une véritable plongée dans les profondeurs de mon imaginaire le plus sombre […] Saber et Boss Team Games se sont immergés dans l’univers Hellraiser, en capturant son essence, l’attrait séduisant de la souffrance, la beauté du grotesque. J’ai hâte que les curieux comme les damnés découvrent ce nouveau chapitre du mythe de Hellraiser. »

À l’auteur, se joint l’acteur Doug Bradley, qui revient prêter sa voie à Pinhead, l’antagoniste principal de la série, après plus de 20 ans sans incarner le personnage. Un personnage qui s’apprête désormais à rejoindre le panthéon des figures emblématiques du jeu vidéo, dans un titre que l’on espère devenir une nouvelle référence de la peur dans le jeu vidéo.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama