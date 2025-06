Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft donne rendez-vous ce dimanche 8 juin pour sa conférence Xbox Games Showcase 2025, centrée sur le gaming. Bonne nouvelle, elle ne sera pas diffusée trop tard.

C’est maintenant au tour de Microsoft de prendre la parole en cette semaine placée sous le signe du Summer Game Fest. Devenue un gros éditeur, la multinationale devrait faire l’étalage de son catalogue futur, en préparation au sein de sa constellation de studios.

Comment suivre le Xbox Games Showcase 2025 ?

Ce dimanche 8 juin est assez chargé en événement, entre la finale de Roland-Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, ou encore la petite finale de la Ligue des nations entre la France et l’Allemagne. Normalement, ces deux événements sportifs seront terminés avant le Xbox Games Showcase, diffusé à partir de 19h, heure française.

Quand ? Le dimanche 8 juin 2025, à 19h (heure française) ;

Le dimanche 8 juin 2025, à 19h (heure française) ; Où ? Ici, sur Twitch ou YouTube.

Ici, sur Twitch ou YouTube. Quoi ? La conférence gaming de Microsoft.

Qu’attendre de la conférence gaming de Microsoft ?

Microsoft a l’occasion de marquer le coup avec son Xbox Games Showcase 2025. Sony est loin d’avoir convaincu avec son State of Play, et la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest n’a pas été incroyable non plus. L’opportunité est belle pour Microsoft, qui promet « un aperçu des nouveautés et des mises à jour à venir, issues de nos studios internes mais aussi de nos formidables partenaires aux quatre coins du monde. »

Attendu, Resident Evil Requiem a déjà été officialisé. Que peut nous réserver ce Xbox Games Showcase ? Peut-être un aperçu du prochain Tomb Raider, en développement depuis très longtemps. On devrait voir Resonance: A Plague Tale Legacy, spin-off qui a fait l’objet d’une fuite. Et, pourquoi pas, une date de sortie pour Hollow Knight: Silksong.

Gears of War // Source : Microsoft

Du côté de Microsoft, il y a des projets sur le feu qui pourraient apparaître, comme le futur opus de la saga Gears of War et le très attendu Fable (repoussé à 2026). Il ne faut pas oublier non plus les licences d’Activision et de Blizzard, à l’instar de Call of Duty et de World of Warcraft. À noter que le Xbox Games Showcase sera suivi d’une présentation centrée sur The Outer Worlds 2, prochain RPG d’Obsidian Entertainment.

Du côté du hardware, tout porte à croire qu’on devrait voir la Xbox portable conçue en partenariat avec Asus, en l’occurrence une Rog Ally mieux intégrée dans l’écosystème de Microsoft.

Ce que l’on va voir : des jeux Xbox (et pas que).

Ce que l’on aimerait bien voir : plein de dates de sortie pour les gros jeux Xbox annoncés depuis (trop) longtemps.

Ce que l’on aimerait bien voir mais n’arrivera jamais : une nouvelle console Xbox.

