La Nintendo Switch 2 aura droit à un deuxième pack avec un jeu vidéo. Après Mario Kart World à la sortie, ce sera au tour de Légendes Pokémon : Z-A d’être proposé avec la console. Une sortie avant Noël pour un carton soit assuré.

La Switch 2, lancée au tout début du mois de juin, est déjà un immense carton, avec un lancement compilant des chiffres historiques. Avec cet élan, Nintendo doit attendre la fin d’année avec impatience, moment de l’année où les ventes sont les plus élevées. Le premier Noël de la console hybride, notamment, devrait être un point culminant de son cycle de vie.

Fort logiquement, Nintendo a prévu un petit quelque chose pour préparer au mieux les festivités : un pack avec un jeu très, très attendu. Dans un communiqué publié en marge du Pokémon Presents du 22 juillet, la firme nippone a officialisé un bundle réunissant une Switch 2 et Légendes Pokémon : Z-A. Il sera disponible le 16 octobre et sera produit en « série limitée ».

Pack Switch 2 + Pokémon // Source : Nintendo

Un pack Switch 2 + Pokémon pour tout arracher à Noël

Combien coûtera ce pack avec une Switch 2 et Légendes Pokémon : Z-A ? Certains revendeurs ont déjà dégainé leur offre de précommande : Fnac propose le produit à 499,99 €, tout comme Cdiscount. C’est 10 € de moins que le pack avec Mario Kart World, un écart qui s’explique par le fait que le jeu de course est proposé à 90 € (contre 70 € pour Légendes Pokémon : Z-A).

Une Switch 2 seule étant normalement vendue 470 €, cela revient à payer 30 € de plus pour acquérir Légendes Pokémon : Z-A — ce qui n’est pas une mince réduction. On le précise quand même : le jeu n’est pas inclus au format physique, ce sera un code à rentrer sur l’eShop. Autre détail : la Switch 2 n’est pas décorée, il s’agit du modèle noir classique.

La Nintendo Switch 2 n’a qu’un seul coloris. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Dans les rayons, ce pack Switch 2 + Légendes Pokémon : Z-A devrait naturellement remplacer celui réunissant la console et Mario Kart World. Nintendo n’a pas prévu un stock illimité non plus pour le premier pack et tout porte à croire qu’il sera écoulé d’ici quelques mois.

À noter que Nintendo aurait pu choisir Donkey Kong Bananza comme deuxième jeu de taille pour accompagner sa console. La multinationale a préféré Pokémon pour une raison commerciale évidente : Pokémon Violet et Écarlate et Pokémon Épée et Bouclier compilent à eux deux plus de 53 millions de ventes sur la première Switch. La force d’une franchise même si, rappelons-le, Légendes Pokémon : Z-A arrive aussi sur Nintendo Switch 1.

