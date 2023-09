GTA V est sorti le 17 septembre 2013, soit il y a dix ans. Encore aujourd’hui, il continue d’empiler les chiffres ahurissants. Il est l’un des plus gros succès de tous les temps. En attendant GTA VI.

Nous sommes le dimanche 17 septembre 2023. A priori, cette date n’a rien d’exceptionnel. Et pourtant, il y a dix ans, jour pour jour, sortait un certain GTA V sur PlayStation 3 et Xbox 360. Le raz de marée fut immédiat et, encore aujourd’hui, ce titre développé par Rockstar Games continue de bénéficier d’un réel engouement.

À l’occasion de cet anniversaire qui récompense la longévité d’un jeu majeur de ces dernières années, on revient sur le phénomène avec dix chiffres qui prouvent à quel point GTA V est un jeu qui compte. Cela, en sachant qu’il finira certainement par céder sa place à GTA VI, déjà officialisé et victime d’une grosse fuite.

Les 10 chiffres impressionnants de GTA V

3

Le chiffre « 3 » peut renvoyer à toutes choses dans GTA V. Trois comme le nombre de personnages jouables dans le jeu (Franklin, Trevor et Michael). Trois comme le nombre de jours qu’il lui a fallu pour passer le cap du milliard de dollars générés.

Mais trois, c’est surtout le nombre de générations de consoles sur lesquelles est sorti GTA V. PlayStation 3 et Xbox 360 en 2013, puis PlayStation 4 et Xbox One en 2014 et, enfin, PlayStation 5, Xbox Series S et Xbox Series X en 2022. À toutes ces consoles s’ajoute la version PC, lancée en 2015. En matière de longévité (d’aucuns diraient de recyclage), on peut difficilement faire mieux.

41

On parle beaucoup de GTA V, mais il ne faut pas occulter GTA Online, le mode multijoueur qui lui est attaché et qui constitue un vrai jeu dans le jeu. S’il s’agit d’un jeu-service pensé pour nous faire dépenser de l’argent régulièrement, il ne faut pas occulter le soin avec lequel Rocktar Games l’alimente. D’après Rockstar Actu, il a quand même reçu la bagatelle de 41 mises à jour et DLC depuis son lancement. Un chiffre qui contraste avec l’abandon rapide de Red Dead Online, qui n’a pas du tout bénéficié du même suivi malgré des ambitions similaires. Au grand dam de la communauté.

97

GTA V est un immense succès commercial. Mais il a d’abord été un gros plébiscite critique, en témoigne son score de 97 sur 100, affiché sur l’agrégateur Metacritic (version PS4). C’est la quasi perfection et, dans l’histoire, seuls trois jeux ont fait mieux : SoulCalibur (98), GTA IV (98) et The Legend of Zelda: Ocarina of Time (99). GTA V est au même niveau que des pointures comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Halo: Combat Evolved, Super Mario Galaxy ou encore Metroid Prime.

Photographie du comptable de Rockstar. // Source : Rockstar

2013

2013 est donc l’année de sortie de GTA V sur PS3 et Xbox 360. Mais c’est aussi l’année de lancement de GTA Online, disponible quelques semaines plus tard. Sans le mode multijoueur, Take-Two Interactive aurait gagné beaucoup moins d’argent et GTA V n’aurait pas tenu aussi longtemps. À noter que Rocktar Games a fini par proposer une version indépendante de GTA V, en mars 2022 (en même temps qu’un abonnement GTA+).

360 761

Avril 2015 : la version GTA V sort enfin, avec de belles améliorations visuelles. L’engouement est immédiat, en témoigne les 360 761 joueuses et joueurs qui se sont connectés en même temps pour découvrir le jeu selon SteamCharts. Ce pic n’a plus jamais été battu depuis, et d’autres titres ont fait bien mieux (plus de 800 000 pour Baldur’s Gate 3). Mais GTA V continue d’affoler les compteurs sur la plateforme de Valve. La moyenne se situe aux alentours des 100 000 personnes, ce qui reste un trafic impressionnant.

88 millions

Le monde a découvert GTA V pour la première fois le 2 novembre 2011, avec la publication d’une bande-annonce d’un peu plus d’une minute. Aujourd’hui, cette vidéo compile plus de 88 millions de vues, et 1,8 million de mentions « J’aime ». C’est, encore aujourd’hui, la bande-annonce la plus visionnée de la chaîne officielle de Rockstar Games, mais on s’attend à ce que le premier trailer de GTA VI pulvérise rapidement ce record. À titre de comparaison, le teaser de Cyberpunk 2077, publié le 10 janvier 2013, ne dépasse même pas les 30 millions de vues.

185 millions

Depuis son lancement en 2013, GTA V s’est écoulé à plus de 185 millions d’exemplaires. Dans l’histoire, il n’y a qu’un seul jeu qui est parvenu à faire mieux : Minecraft, disponible sur bien plus de plateformes. Sinon, il est aussi la meilleure vente aux États-Unis sur ces dix dernières années, aussi bien en termes de volume que de valeur.

Les chiffres de GTA. // Source : Take-Two Interactive

265 millions

Il est toujours assez difficile d’obtenir le budget d’un jeu vidéo, mais celui de GTA V aurait dépassé les 265 millions de dollars (coûts du développement, associés aux dépenses marketing). À l’époque, c’était colossal et, comme le rappelait Red Bull dans un article publié en 2016, cela placerait GTA V à des hauteurs dignes des plus gros blockbusters de cinéma — comme Pirates des Caraïbes : Jusqu’au bout du monde. Aujourd’hui, les budgets ont bien évidemment explosé.

800 millions

En un jour, GTA V avait déjà généré plus de 800 millions de dollars et il lui en a fallu deux de plus pour franchir la barre du milliard de dollars. Dans son dernier bilan financier, Take-Two Interactive n’a pas manqué de rappeler ce record : « Il a atteint le milliard de dollars de ventes plus rapidement que n’importe quelle œuvre de divertissement. » Une prouesse à nuancer : un jeu vidéo coûte plus cher qu’une place de cinéma.

7,7 milliards

Et il a rapporté combien en tout GTA V depuis son lancement ? Selon un article publié en juin 2023 par Watcher, il titillerait les 8 milliards de dollars. Oui, quasi trois fois plus que le film Avatar. Un vrai bulldozer, toutes œuvres confondues. Imaginez la pression sur les épaules de Rockstar Games pour GTA VI.

