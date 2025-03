Lecture Zen Résumer l'article

Digital Foundry s’est penché sur la version améliorée de GTA 5, tout juste disponible sur PC. Cette version pourrait donner un aperçu des technologies intégrées à GTA 6, ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les performances.

Rockstar Games a décidé de choyer les propriétaires d’une version PC de GTA 5, en proposant une version (vraiment) améliorée et gratuite. Au programme : des améliorations héritées des versions PS5 et Xbox Series du jeu, ainsi que l’intégration de la technologie Ray Traced Global Illumination (RTGI) — un dérivé du ray tracing qui agit plus spécifiquement sur la manière dont la lumière se diffuse en temps réel.

Sans surprise, le site spécialisé Digital Foundry corrobore les avis lus çà et là sur Internet : GTA V s’offre un joli relooking si on a le PC capable d’assumer ces évolutions visuelles. Dans son analyse publiée le 15 mars, le média parle d’une fonctionnalité « game changer » concernant le RTGI. Les développeurs l’ont tellement poussée loin qu’il estime que c’est une technologie qu’on devrait retrouver dans GTA 6. C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.

La version console de GTA 6 limitée à 30 fps ?

« Peut-être que nous avons un aperçu de la technologie d’éclairage que nous retrouverons dans GTA 6, aussi bien en termes de fonctionnalités que de performance », envisange Digital Foundry, qui se fonde sur divers indices pour appuyer cette thèse, dont la présence du RTGI dans la toute première bande-annonce de GTA 6 et une implémentation complète, comme on a pu le constater dans certains jeux. Digital Foundry cite par exemple Dying Light 2, où le RTGI ne fonctionne qu’avec le soleil. Dans GTA 5, toutes les sources de lumière sont concernées. Le travail a été colossal pour le studio et tout porte à croire que le jeu a aussi servi de test pour l’avenir.

Est-ce que toutes ces avancées dans l’éclairage seront disponibles dans GTA 6 ? Rien n’est moins sûr, et les versions PS5, Xbox Series S et Xbox Series X risquent d’avoir fort à faire pour que le jeu tourne correctement. « Pour l’heure, nous pensons toujours que GTA VI ne sera pas un jeu à 60 fps sur console », affirme Digital Foundry, qui explique que le processeur (CPU) des consoles d’aujourd’hui ne sera pas assez puissant. Il poursuit : « Même si le RTGI est assez léger sur le GPU [le processeur graphique], il le sera bien plus sur le CPU et sera donc plus limité. »

En ce sens, Rockstar Games serait contraint de faire des concessions pour GTA 6 et cela ne suffira peut-être pas à assurer un framerate plus élevé. Quid de la PlayStation 5 Pro ? La console la plus puissante du marché ne sera peut-être pas taillée non plus. Son CPU est à peine plus véloce que celui de la PS5 (il peut grimper à 3,85 GHz, soit un boost de 10 %). Si on suit le raisonnement de Digital Foundry, entre ray tracing et 60 fps, il faudra choisir. À moins que la grosse mise à jour du PSSR, prévu en 2026, ne change tout.

GTA 6 Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama